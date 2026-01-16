Majka je ostavila, sestra poginula dok su išle na sahranu drugoj: Tragična životna priča naše pjevačice

Pjevačica Jadranka Stojaković ostavila je neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji bivše Jugoslavije svojim vanvremenskim hitovima poput "Što te nema", "Ima neka tajna veza" i "Sve smo mogli mi".

Ipak, iza blistave karijere krila se priča o životu ispunjenom tugom, gubicima i patnjom.

U jednom od svojih intervjua, Jadranka je iskreno govorila o teškom djetinjstvu koje je provela bez stalnog doma i stabilnosti.

"Život mi je bio težak još od djetinjstva. Do pete godine živjela sam sa majkom, koja se selila iz mjesta u mjesto, pa sam prešla kod babe, a onda su brigu o meni preuzeli ujak i njegova žena. I oni su se selili po cijeloj Njemačkoj, Norveškoj i Španiji."

Karijeru je započela u džez klubovima u Americi, a talenat ju je odveo do dalekog Japana, gdje je ostvarila veliki uspjeh i ostala čak 23 godine. No, njen umjetnički put naglo je prekinut ratom u Jugoslaviji, kada više nije mogla da pjeva dok je brinula da li su članovi njene porodice uopšte živi.

Dvostruka porodična tragedija

Kada je saznala da joj je sestra preminula, Jadranka je odmah doputovala iz Japana kako bi prisustvovala sahrani. Na putu ka groblja dogodila se još jedna nezamisliva tragedija – u saobraćajnoj nesreći poginula joj je i druga sestra, čiji se automobil nalazio ispred njenog.

Teška bolest

Godine 2010, prilikom izlaska na binu, Jadranka je zadobila povredu, nakon čega joj je dijagnostikovana Amiotrofična lateralna skleroza – bolest motornog neurona, zbog koje je s vremenom postala potpuno nepokretna.

"Noge su mi postepeno otkazivale dok nisam postala potpuno nepokretna", rekla je ona u intervjuu za "Dnevni avaz".

Zaboravljena od mnogih

U posljednjim godinama života, Jadranka je govorila i o tome kako ju je javnost zaboravila i kako rijetko ko dolazi da je obiđe. Ipak, i tada je ostala duboko promišljena i humana:

"Interesantno je to kada se u životu čovjek zapita šta je to sreća i koliko svjesno utičemo na svoje pozitivne misli, na svoja dobra dela. Ako mene danas pitate šta bih željela, to bi se odnosilo na sve. Voljela bih da ljudi razmisle o sebi i o svom životu."

Jadranka Stojaković preminula je 3. maja 2016. godine.