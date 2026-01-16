Logo
Large banner

Majka je ostavila, sestra poginula dok su išle na sahranu drugoj: Tragična životna priča naše pjevačice

Izvor:

Mondo.rs

16.01.2026

09:58

Komentari:

0
Мајка је оставила, сестра погинула док су ишле на сахрану другој: Трагична животна прича наше пјевачице
Foto: Youtube / Printscreen

Pjevačica Jadranka Stojaković ostavila je neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji bivše Jugoslavije svojim vanvremenskim hitovima poput "Što te nema", "Ima neka tajna veza" i "Sve smo mogli mi".

Ipak, iza blistave karijere krila se priča o životu ispunjenom tugom, gubicima i patnjom.

U jednom od svojih intervjua, Jadranka je iskreno govorila o teškom djetinjstvu koje je provela bez stalnog doma i stabilnosti.

"Život mi je bio težak još od djetinjstva. Do pete godine živjela sam sa majkom, koja se selila iz mjesta u mjesto, pa sam prešla kod babe, a onda su brigu o meni preuzeli ujak i njegova žena. I oni su se selili po cijeloj Njemačkoj, Norveškoj i Španiji."

Karijeru je započela u džez klubovima u Americi, a talenat ju je odveo do dalekog Japana, gdje je ostvarila veliki uspjeh i ostala čak 23 godine. No, njen umjetnički put naglo je prekinut ratom u Jugoslaviji, kada više nije mogla da pjeva dok je brinula da li su članovi njene porodice uopšte živi.

Dvostruka porodična tragedija

Kada je saznala da joj je sestra preminula, Jadranka je odmah doputovala iz Japana kako bi prisustvovala sahrani. Na putu ka groblja dogodila se još jedna nezamisliva tragedija – u saobraćajnoj nesreći poginula joj je i druga sestra, čiji se automobil nalazio ispred njenog.

Teška bolest

Godine 2010, prilikom izlaska na binu, Jadranka je zadobila povredu, nakon čega joj je dijagnostikovana Amiotrofična lateralna skleroza – bolest motornog neurona, zbog koje je s vremenom postala potpuno nepokretna.

"Noge su mi postepeno otkazivale dok nisam postala potpuno nepokretna", rekla je ona u intervjuu za "Dnevni avaz".

Zaboravljena od mnogih

U posljednjim godinama života, Jadranka je govorila i o tome kako ju je javnost zaboravila i kako rijetko ko dolazi da je obiđe. Ipak, i tada je ostala duboko promišljena i humana:

"Interesantno je to kada se u životu čovjek zapita šta je to sreća i koliko svjesno utičemo na svoje pozitivne misli, na svoja dobra dela. Ako mene danas pitate šta bih željela, to bi se odnosilo na sve. Voljela bih da ljudi razmisle o sebi i o svom životu."

Jadranka Stojaković preminula je 3. maja 2016. godine.

Podijeli:

Tagovi:

Jadranka Stojaković

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тешка несрећа на магистралном путу: Возач погинуо на мјесту

Hronika

Teška nesreća na magistralnom putu: Vozač poginuo na mjestu

2 h

0
ЕУ мијења правила пријема нових чланица?

Svijet

EU mijenja pravila prijema novih članica?

2 h

0
Хасановић поново потписује умјесто Амиџића: ЦИК-у 600.000 КМ за понављање избора у Српској

BiH

Hasanović ponovo potpisuje umjesto Amidžića: CIK-u 600.000 KM za ponavljanje izbora u Srpskoj

2 h

2
Први посни дан послије Божића: Недјеља је важан дан за православне вјернике

Društvo

Prvi posni dan poslije Božića: Nedjelja je važan dan za pravoslavne vjernike

3 h

0

Više iz rubrike

Бивша жена Чеде Јовановића нашла дечка, бившем оставила стан

Scena

Bivša žena Čede Jovanovića našla dečka, bivšem ostavila stan

3 h

0
Николија отпратила Рељу са Инстаграма у јеку прича о наводној афери с Анитом

Scena

Nikolija otpratila Relju sa Instagrama u jeku priča o navodnoj aferi s Anitom

3 h

0
Ово је отац Николије Јовановић: Доктор наука је, кад је чуо да ће она на естраду, шокирао се

Scena

Ovo je otac Nikolije Jovanović: Doktor nauka je, kad je čuo da će ona na estradu, šokirao se

4 h

0
Ruža cvijet

Scena

Umrla japanska manekenka, prije smrti ostavila oproštajnu poruku

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

Generacija Z sve češće daje otkaz: Evo koliko se prosječno zadrže na jednom radnom mjestu

11

59

Orban: Klađenje lidera EU na pobjedu Ukrajine nad Rusijom se neće isplatiti

11

55

Uvođenje kvota na izvoz gvožđa i čelika u Srbiju: Spoljnotrgovinska komora traži hitnu reakciju

11

53

Dino Skorup ponovo u dresu FK Borac

11

52

CIK: Pravo posmatranja na ponovljenim izborima imaju samo već akreditovani posmatrači

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner