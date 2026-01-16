Logo
Prvi posni dan poslije Božića: Nedjelja je važan dan za pravoslavne vjernike

Izvor:

Srbija danas

16.01.2026

09:20

Komentari:

0
Први посни дан послије Божића: Недјеља је важан дан за православне вјернике
Foto: ATV

U ned‌jelju, 18. januara, slavi se Krstovdan, jedan od značajnijih praznika u pravoslavnoj tradiciji, i predstavlja važnu prekretnicu u prazničnom ciklusu koji se nastavlja poslije Božića.

Ovaj dan se vezuje za nekoliko ključnih događaja iz hrišćanskog vjerovanja i ima posebno mjesto u srcima vjernika jer simbolizuje spoj svetosti, čišćenja i molitve.

Krstovdan se smatra prvim danom nakon Božića kada se posti, pa se tradicionalno provodi sa velikim poštovanjem i ozbiljnošću.

Praznik je posvećen svetom krstu, kao simbolu žrtve i spasenja, i povezan je sa Bogojavljenjem i krštenjem Isusa Hrista u rijeci Jordan, kada je svetac Jovan Krstitelj obavio ovaj čin.

U isto vreme, praznik podseća i na pronalazak Časnog krsta na Golgoti i njegov povratak iz Persije u Jerusalim, što dodatno učvršćuje njegov duhovni značaj, piše Srbija Danas.

Običaji na Krstovdan

Na ovaj dan postoje različiti običaji koji se poštuju širom Srbije, posebno u ruralnim sredinama gd‌je se stare tradicije čuvaju i prenose sa generacije na generaciju:

Čišćenje kuće i veša

Prema starim vjerovanjima, na Krstovdan je važno da se kuća temeljno očisti — od podova do najviših polica — i da se sve veš opere. Ovaj gest označava duhovno i fizičko čišćenje, simbolično oslobađanje od tereta prošlosti i pripremu za novi početak.

Posna ishrana i strogi post

Krstovdan je dan kada se praktikuje strogi post. Vjeruje se da bi svaki vjernik trebao da se uzdrži od mrsne hrane i provede ovaj dan u molitvi, razmišljanju i skromnosti.

Post simbolizuje duhovnu disciplinu i pročišćenje duha, a isti je deo pripreme za dolazeće praznike.

Posmatranje vremena i prirode

U narodu postoji običaj da se gleda koji vjetar duva na Krstovdan, vjerujući da će isti taj vjetar često duvati tokom cijele godine.

Ovaj običaj potiče iz vremena kada su ljudi bili usko povezani sa prirodom i oslanjali se na signale iz okoline kako bi predvideli vremenske prilike i plodnost zemlje.

Sveta vodica

Tokom liturgije na Krstovdan, vjernici pristupaju i dobijaju krstovdansku vodicu, koja je osveštana i smatra se svetom. Ova vodica se često čuva u domaćinstvu tokom cijele godine kao simbol blagostanja, zdravlja i duhovne zaštite.

Mnogi vjernici vjeruju da čuvanje te vodice donosi mir i blagoslov porodici.

