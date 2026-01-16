Logo
Neočišćen put odsjekao farmu u BiH: Građanima nude mlijeko po 1 KM

Agroklub

Zbog neočišćenih puteva uslijed velikih snježnih padavina, kamioni za otkup mlijeka proteklih dana nisu mogli stići do brojnih proizvođača. Jedan od njih je i farma krava "Mely" u Gornjim Živinicama gd‌je su vlasnici bili prinuđeni prosuti više od 600 litara mlijeka.

Litar mlijeka 1 KM

Kamion za otkup mlijeka ne može proći do farme već šest dana, kaže nam proizvođač Sediha Klopić. Pozvali su zainteresovane građane da dođu i direktno na farmi kupe svježe mlijeko po cijeni od 1 KM po litru. Ali, odziv je za sada mali, prodali su tek sinoć 40 litara.

"Imamo 21 kravu, a 15 ih je u proizvodnji. Oko 150 litara dnevno imamo mlijeka, što ne prodamo moramo prosuti da bi oslobodili laktofriz za radnu mužu", pojašnjava Sediha.

Naselje je udaljeno tek tri kilometra od grada. Za ovakvo stanje, prema riječima sagovornice Agro.ba kriva je Gradska uprava Živinice.

"Zar ne mogu poslati mašine da se očisti put do dvije farme, do naše je 200 metara od glavne ceste, i ima još jedna iznad. Radili smo i mi po snijegu da se mlijeko proizvedemo", dodaje Klopić.

Veliki troškovi i šteta

I danas će, kako kaže, morati da prospe oko 550 litara jer nema gd‌je sa mlijekom. Na putu led i kako kaže, opasno bi bilo i po ljudski život da se s kamionom krene prema farmi.

"Kupili smo i 100 kg soli da se pospe put i to je naš trošak. Mlijeko je osjetljivo i kvarljiva roba, možemo ga čuvati kratko, ali ako ga neko ne preuzme, nemamo izbora nego prosuti. Mi nemamo gd‌je s njim, suprug i ja sami radimo i održavamo cijelu farmu", priča naša sagovornica.

I šteta nije samo u mlijeku, krave valja nahraniti, plus troškovi rada. Klopići se godinama bave proizvodnjom mlijeka i registrovani su proizvođači. Mlijeko je sigurno za konzumaciju, a zainteresirani građani ih mogu pronaći u naselju Kopjevići, kod džamije.

Mlijeko

put

Živinice

