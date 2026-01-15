Logo
Sutra promjenjivo oblačno, ali toplije vrijeme

ATV

15.01.2026

15:53

Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci
Foto: ATB

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra će prije podne biti promjenljivo oblačno vrijeme, a u drugom dijelu dana sunčanije i toplije od prosjeka.

Ujutro se oko rijeka i po kotlinama očekuje magla koja će se lokalno zadržati i prije podne, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren, jugoistočni i istočni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus dva do tri, na jugu do sedam, u višim pred‌jelima od minus šest, a dnevna od četiri do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

Колегијум НСРС

Republika Srpska

Kolegijum sutra o održavanju posebne sjednice NSRS

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 13 časova: Čemerno dva, Gacko tri, Han Pijesak, Rudo i Srebrenica četiri, Višegrad, Foča i Sokolac pet, Zvornik šest, Kneževo, Srbac, Drinić i Mostar sedam, Doboj, Bijeljina i Sarajevo osam, Prijedor, Banjaluka, Bileća i Mrakovica devet, Mrkonjić Grad i Novi Grad 10, te Trebinje i Ribnik 11 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza

