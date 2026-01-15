Protest građana zbog klizišta, sukob sa direktorom RITE Ugljevik

Zbog klizišta koje se pojavilo uz obod rudarskog kopa koji pripada RiTE Ugljevik, i koje prijeti mještanima i njihovim kućama, više desetina građana okupilo se danas ispred Skupštine opštine Ugljevik tražeći da problem bude riješen.

Mještani su istakli da strahuju za kuće i živote.

Zatražili su od nadležnih da se izjasne i reaguju.

Sukob građana sa direktorom RITE Ugljevik

Tokom obraćanja medijima ispred Skupštine opštine Ugljevik, mještani koji su došli da protestuju verbalno su se sukobili sa vršiocem dužnosti direktora RITE Ugljevik, Žarkom Novakovićem, a potom i sa potpredsjednikom Skupštine opštine, Petrom Radovanovićem.

Novaković, v. d. direktora RITE Ugljevik, rekao je da se o regionalnom putu koji traže građani priča još od 2014, na šta su oni burno reagovali.

"Zašto nije urađen od tada, ja ne mogu dati odgovor. Predlažem da oformimo radnu grupu…" rekao je Novaković, ali su ga u tom trenutku građani prekinuli riječima:

"Evo opet radne grupe. Ne može, ne može".

Novaković je na to kazao: "Evo neću da pričam dok oni ne završe. Nek pričaju oni".

Nakon toga, on je rekao da želi da u radnoj grupi budu uključeni i mještani, na šta su oni kazali da od obećanja nema ništa.

"Slažem se da RITE Ugljevik u ovom trenutku nema kapacitet da rješava nagomilane probleme poput eksproprijacije koja je sama po sebi ogroman finansijski izdatak, kao i da rješava problema poput regionalnog puta. Već tri puta sam bio u Banjaluci sa direktorom Puteva Srpske i razgovarao o tom putnom pravcu i oni su obećali u jednom segmentu da će izaći u susret kako bi mi lakše podnijeli te finansijske izdatke. Preduzeće RITE Ugljevik ima zaista velike fiksne troškove i nema dovoljno sopstvenog kapaciteta da rješava ove probleme. Zato i govorim da oformimo radnu grupu da mi urgentno priđemo tim problemima. Ne smijemo čekati Vladu RS već moramo pogledati sebe i vidjeti na koji način možemo da riješimo probleme", poručio je Novaković, a prenose Nezavisne.

Rekao je da prihvata odgovornost.

"Obećavam da ćemo taj problem riješiti. To se ne može preko noći jer je to regionalni put. Preuzećemo odgovornost na sebe po pitanju puta, vodovoda i drugih problema. Vidjećete šta ćemo uraditi", dodao je Novaković.

Tvrdi da niko od građana ne treba da strahuje da će biti prevaren u vezi sa eksproprijacijom njihovih domova.

Povodom aktiviranja klizišta u zoni Vujići–Falčići, usljed nepovoljnih vremenskih uslova (obilnih kiša i snijega), došlo do pokretanja kliznih procesa, te je pomenuta dionica puta zatvorena za saobraćaj, saopšteno je ranije iz RiTE Ugljevik.

- Kao zamjenska putna dionica koja povezuje naseljena mjesta Mezgraja, Jablani i Falčići sa Ugljevik Selom, dana 2 januara.2026. godine uspostavljen je alternativni pravac, kojim se trenutno može odvijati saobraćaj. Na ovoj dionici će se vršiti dodatni radovi, posebno u dijelu starog seoskog puta, kako bi se omogućilo nesmetano i bezbjedno funkcionisanje saobraćaja - naveli su iz ovog preduzeća.