Šta uraditi sa starom ikonom ukoliko neko kupi novu? Jedna stvar se nikako ne smije

Izvor:

Kurir

15.01.2026

07:17

Foto: ATV

U domovima pravoslavnih vjernika ikona zauzima posebno mjesto, ne samo kao ukras već kao svetinja.

Zato se često postavlja pitanje šta učiniti sa starom ikonom kada nabavimo novu i kako se prema njoj odnositi na dostojanstven način?

Odgovor na to pitanje dao je vjeroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević.

- Šta čovjek treba da radi sa starom ikonom ukoliko kupi novu ikonu? Staru ikonu skinete sa zida, uzmete novu ikonu koju ste kupili. Svakako ikonu nećemo baciti u kantu, moram ovo da napomenem zato što sam prošle godine pronašao ikonu Svetog Dimitrija sa Svete Gore na divljoj deponiji ovde u Staroj Pazovi prilikom akcije čišćenja - ispričao je on.

Dodao je da staru ikonu možete sačuvati i staviti je u drugu sobu ili je možete nekome pokloniti.

- To nije grijeh. Ikonu možete donijeti u crkvu i posavjetovati se sa sveštenikom, a on će najbolje znati šta da uradi sa njom, dok novu ikonu možete donijeti na osvećenje. Ukoliko je ikona veoma oštećena, u praksi crkve ona se spaljuje na dostojanstven način, ali svakako se treba posavjetovati sa sveštenikom, ili je jednostavno možete restaurirati i vratiti joj stari sjaj - zaključio je.

