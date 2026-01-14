Poginuo pješak u teškoj nesreći u BiH

Izvor:
U saobraćajnoj nesreći koja se večeras oko 20.00 sati dogodila na magistralnoj cesti M6 Stolac-Čapljina, u mjestu Bobanovo Selo smrtno je stradala jedna osoba.
Kako je za "Avaz" potvrdila Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, putničko motorno vozilo je udarilo pješaka.
- Na mjesto događaja izašla je ekipa Hitne medicinske pomoći, čiji je ljekar potvrdio smrt pješaka - kazala je Miloš.
Saobraćaj je na navedenoj dionici ceste u potpunosti obustavljen, a više informacija biće poznato nakon uviđaja koji se obavlja pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.
