Poginuo pješak u teškoj nesreći u BiH

Avaz

14.01.2026

23:01

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

U saobraćajnoj nesreći koja se večeras oko 20.00 sati dogodila na magistralnoj cesti M6 Stolac-Čapljina, u mjestu Bobanovo Selo smrtno je stradala jedna osoba.

Kako je za "Avaz" potvrdila Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, putničko motorno vozilo je udarilo pješaka.

- Na mjesto događaja izašla je ekipa Hitne medicinske pomoći, čiji je ljekar potvrdio smrt pješaka - kazala je Miloš.

Saobraćaj je na navedenoj dionici ceste u potpunosti obustavljen, a više informacija biće poznato nakon uviđaja koji se obavlja pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

Saobraćajna nesreća

poginuo pješak

