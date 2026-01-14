Logo
''Sibirska eksplozija'' stiže u Evropu: Očekuje se veliko zahlađenje

SRNA

14.01.2026

22:42

Foto: Pixabay

Evropu bi krajem januara moglo da zahvati masovno zahlađenje usljed takozvane "sibirske eksplozije" — rijetke atmosferske konfiguracije koja mijenja pravac vjetrova i otvara put hladnom vazduhu sa istoka.

Najjači udar mraza očekuje se u Istočnoj Evropi, javlja agencija Blumberg, pozivajući se na Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze i procjene meteorologa.

Евро

Svijet

Muškarcu iz BiH sude zbog lažnih kredita: Šteta dva miliona evra

Prema prognozama, 24. januara prosječna temperatura u Estoniji i Letoniji mogla bi da se spusti do minus 13 stepeni Celzijusa, što je više od devet stepeni ispod klimatske norme.

Sa prodorom hladnog vazduha ka zapadu, temperatura u Poljskoj mogla bi pasti do minus 10 stepeni, a u Njemačkoj do minus tri stepena, što je takođe znatno ispod uobičajenih vrijednosti za ove zemlje.

"U Evropi odavno nije bilo ovako jakih hladnoća", izjavio je za agenciju naučni saradnik Masačusetskog instituta za tehnologiju /MIT/ i klimatolog Džuda Koen.

Бањалука, загађење ваздуха

Gradovi i opštine

Ovo mjesto u BiH je večeras najzagađenije: Vazduh izuzetno opasan

Prema njegovim riječima, u pojedinim regionima sibirski hladan vazduh mogao bi da se zadrži sve do početka februara, iako za sada nije izvjesno koliko daleko će se proširiti ka zapadu.

Evropa

zima

