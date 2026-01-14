Kad nam stiže prvi retrogradni Merkur ove godine? Dobro se pripremite

Periodi retrogradnog Merkura tradicionalno se povezuju sa konfuzijom, kašnjenjima i problemima u komunikaciji, putovanjima i donošenju odluka.

Budući da nam se bliži prvi retrogradni Merkur u 2026. godini, nije loše saznati na koje tačno datume će se to desiti i koji su savjeti astrologa da lakše prebrodimo te planetarne uticaje.

Ostali sportovi Vaterpolisti Srbije savladali Izrael

Šta je retrogradni Merkur

Tri do četiri puta godišnje planeta Merkur izgleda kao da mijenja smjer kretanja na nebu. U astrologiji se ti periodi nazivaju retrogradni Merkur i tradicionalno se povezuju sa konfuzijom, kašnjenjima i problemima u komunikaciji, putovanjima i donošenju odluka.

Osim grešaka u mejlovima, otkazanih putovanja i pokvarenih planova, retrogradni periodi se takođe smatraju vrijednim vremenom za razmišljanje i preispitivanje.

Vjeruje se da intuicija tada može biti pojačana i da naizgled neobične slučajnosti mogu nositi posebno značenje.

Savjeti Kako pravilno njegovati ružu zimi?

Šta je retrogradno kretanje

Astronomsko objašnjenje retrogradnog kretanja počinje razumijevanjem da planete u našem Sunčevom sistemu kruže oko Sunca na različitim udaljenostima i različitim brzinama.

Dok i mi sami kružimo oko Sunca, možemo posmatrati druge planete kako se kreću po nebu.

Ponekad iz naše perspektive može izgledati da je neka planeta iznenada promijenila smjer i počela da se kreće unazad po nebu. Ali zapravo Merkur se ne kreće unazad. Ono što vidimo jeste optička iluzija nastala zbog položaja i brzina Zemlje i Merkura dok kruže oko Sunca.

Pošto Merkur kruži oko Sunca brže nego Zemlja, postoje trenuci kada izgleda kao da usporava, staje i menja smer kretanja, slično automobilu koji pretiče drugi na putu.

Zbog toga ovaj fenomen nazivamo prividnim retrogradnim kretanjem jer samo izgleda kao da se planeta kreće unazad.

Zanimljivosti Najveći ljenjivci rođeni su u ovim znakovima: Ne možete ih natjerati da obave posao

Datumi retrogradnog Merkura u 2026. godini

U 2026. godini Merkur biće retrogradan tokom sljedećih perioda:

-Prvi retrogradni period: 26. februar - 20. mart 2026.

-Drugi retrogradni period: 29. jun - 23. jul 2026.

-Treći retrogradni period: 24. oktobar - 13. novembar 2026.

Šta raditi tokom retrogradnog Merkura

Planeta Merkur upravlja komunikacijom u svim oblicima - slušanjem, pisanjem, čitanjem, govorom i slično - kao i aktivnostima koje su blisko povezane sa komunikacijom, poput pregovora i ugovora.

Takođe upravlja putovanjima, automobilima, transportom i poštom.

Srbija NIS započinje izgradnju solarne elektrane

Zato, kada je Merkur retrogradan, stvari u tim oblastima mogu djelovati neusklađeno. To ne znači da je katastrofa neizbježna, ali je mudro postupati sa dodatnim oprezom.

Tokom retrogradnog Merkura:

-Izbjegavajte potpisivanje važnih ugovora ili donošenje velikih finansijskih odluka.

-Dvaput provjeravajte mejlove, poruke i planove putovanja.

-Pravite rezervne kopije podataka.

-Budite strpljivi, naročito kada dolazi do nesporazuma.

-Vraćajte se starim projektima umjesto da započinjete nove.

Fleksibilnost je vaš saveznik. Naravno, ne možete zaustaviti svoj život, ali možete planirati unaprijed, imati rezervne opcije i biti spremni na kraći fitilj kod ljudi i učestalije nesporazume u komunikaciji.

Na šta treba misliti tokom retrogradnog perioda

Neki okrivljuju retrogradni Merkur za sav haos koji se dešava u njihovom životu. Ipak, to je dobro vrijeme da se povučete i preispitate na šta usmjeravate svoju energiju.

Svijet Francuska će učestvovati u evropskoj vojnoj misiji na Grenlandu

Zapitajte se:

Da li usmjeravate svoju energiju tamo gdje je zaista važno? Ako su vam porodica i prijatelji važni, da li im posvećujete dovoljno energije?

Ili ste se previše raspršili u određenim oblastima, poput karijere ili obaveza, na račun odnosa s drugima ili ličnog blagostanja?

Gubitak ravnoteže između različitih sfera vašeg života može dovesti do toga da trpe, pa vam svijest o njihovoj povezanosti, naročito tokom retrogradnog Merkura, može pomoći da tu ravnotežu očuvate ili barem bolje razumijete kako ona funkcioniše.

Odvojte trenutak za razmišljanje. Retrogradni Merkur može biti odlično vrijeme da napravite korak unazad i ponovo analizirate ko ste i šta radite, ali nije loše da se uzdržite od donošenja bilo kakvih drastičnih odluka dok se retrogradni period ne završi.

Svijet Francuska će učestvovati u evropskoj vojnoj misiji na Grenlandu

Sjenka retrogradnog Merkura

Sljedeći retrogradni Merkur završava se 20. marta 2026. godine.

Kada se retrogradni Merkur završi, neki astrolozi vjeruju da postoji kratak period sjenke prilagođavanja, u trajanju od nekoliko nedjelja, dok Merkur ponovo krene direktno.

Tokom tog perioda prilagođavanja:

Nemojte žuriti sa velikim odlukama.

Dozvolite da se eventualni preostali nesporazumi razriješe.

Pripremite se da krenete naprijed sa jasnijom namjerom.

To je dobro vrijeme da dotjerate prezentaciju, finalizujete planove putovanja ili ponovo sagledate ugovore svježim pogledom.

Republika Srpska Đokić: Republika Srpska za unapređenje zdravstvenog sistema

Kada se taj period senke završi, generalno se smatra da dolazi povoljnije vrijeme za napredovanje sa velikim odlukama, ugovorima i novim projektima.