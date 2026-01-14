Praznik koji šalje veliku opomenu: Ako izgovorite ovo, cijela godina će biti loša

Srpska pravoslavna crkva i vjernici 15. januara obilježavaju praznik posvećen Prepodobnom Serafimu Sarovskom, jednom od najpoštovanijih svetitelja pravoslavlja. Ovaj dan u narodu prati posebna tišina, molitva i verovanje da se upravo tada najlakše pronalazi unutrašnji mir, zdravlje i duševna ravnoteža.

Prepodobni Serafim Sarovski ostao je upamćen ne samo kao veliki podvižnik i čudotvorac, već i kao svetitelj čije su riječi i danas snažan oslonac svima koji tragaju za smirenjem i verom.

Svetitelj koji je živio u prirodi i miru

Prepodobni Serafim Sarovski bio je ruski monah koji je najveći dio života proveo u šumi, u potpunoj tišini i molitvi, okružen prirodom i životinjama. Predanje kaže da je dostigao takav stepen duševnog mira da su mu i divlje životinje prilazile bez straha, a posebno se pominje priča o medvjedu koji mu se umiljavao.

Darovi koje je, prema vjerovanju, dobio od Boga - prozorljivost, iscjeliteljske moći i čudotvorstvo - učinili su ga jednim od najposećenijih duhovnika svog vremena. Ljudi su mu dolazili po savjet, utjehu, blagoslov i lijek za dušu i tijelo, a govorilo se da je dnevno primao i do dvije hiljade vjernika.

Smirenost kao najveća vrlina

Iako su ga ljudi slavili i poštovali, Serafim Sarovski je sebe nazivao "ubogi Serafim", naglašavajući smernost kao temelj svake vjere. Na pitanje šta je cilj ljudskog života, odgovarao je jednostavno i jasno: "Vraćanje u naručje Oca Nebeskog."

Preminuo je 14. januara 1833. godine, klečeći u molitvi, pred ikonom Presvete Bogorodice "Umilenje", sa krstom oko vrata i prekrštenim rukama na grudima - kako je i živio, u potpunoj predanosti Bogu.

Narodna vjerovanja i običaji na dan Svetog Serafima

U narodu se vjeruje da je praznik Prepodobnog Serafima Sarovskog dan kada treba svesno usporiti, izbegavati svađe, teške reči i nagle odluke. Smatra se da ono što tog dana izgovorimo i pomislimo ima poseban uticaj na naredni period. Dakle, ako loše govorimo o nekome i nečemu i potrošimo deo "nas" na negativne misli i reči, vjeruje se da ćemo godinu provesti u takvim mislima i riječima.

Prema običajima:

Dan je posvećen molitvi za mir u kući i zdravlje ukućana

Ne započinju se veliki i rizični poslovi

Preporučuje se tišina, povučenost i boravak u molitvenom raspoloženju

Vjeruje se da je posebno blagotvorno oprostiti se sa nekim sa kim smo u zavadi

Stari su govorili da se na ovaj dan "čisti srce", jer Sveti Serafim pomaže svima koji iskreno traže unutrašnji mir.

Veruje se da na današnji dan treba pročitati ili izgovoriti njegove pouke, jer donose smirenje i štite od loših misli i nesreće. Njegove reči o miru i danas se smatraju duhovnim lijekom:

"Ništa na svijetu nije bolje od mira u Hristu."

"Mir duševni je blago koje čovjeka približava Bogu."

"Na sve načine treba da se trudimo da sačuvamo mir duše i da se ne uznemiravamo zbog uvreda koje nam drugi nanose."

Posebno se vjeruje da izgovaranje molitve za mir na ovaj praznik donosi spokoj porodici i štiti od bolesti tokom cijele godine.

Praznik Prepodobnog Serafima Sarovskog podseća da je unutrašnji mir najveća snaga čovjeka. U vremenu buke, brzine i nemira, ovaj dan poziva na tišinu, molitvu i povratak sebi.

Kako je sam svetitelj govorio, mir koji nosimo u sebi ne utiče samo na nas, već se preliva i na ljude oko nas. Zato se vjeruje da je 15. januar idealan dan da se pomolimo, utišamo misli i zamolimo Boga za zdravlje, mir i blagoslov u domu.

