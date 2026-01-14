Zbog čega su SAD zamrznule vizni režim za BiH?

Dok se 21. januar bliži, javnost saznaje pozadinu radikalne odluke o zamrzavanju imigrantskih viza za Sjedinjene Američke Države.

SAD uvode totalnu blokadu imigrantskih viza za cijeli Balkan.

Pauza počinje od iduće srijede, tačnije od dvadeset prvog januara.

Razlog je ogroman skandal sa socijalnom pomoći u Minesoti.

Novi kriterijumi diskvalifikuju čak i starije ili gojazne aplikante.

Memorandum oštro zabranjuje takozvani socijalni turizam u Sjedinjene Države.

Ključni razlog nije samo politika, već masovna zloupotreba američkog sistema socijalne zaštite koja je kulminirala krajem 2025. godine.

Odluka State departmenta da obustavi izdavanje imigrantskih viza za 75 zemalja, među kojima su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i samoproglašeno Kosovo, nije došla iz vedra neba.

Iza suvoparnog birokratskog rječnika o "javnom teretu" krije se gnjev američke administracije zbog decenijskih rupa u sistemu koje su, prema tvrdnjama federalnih istražitelja, strani državljani masovno koristili.

Slučaj Minesota, kap koja je prelila čašu

Glavni okidač za ovu odluku je ogroman skandal u državi Minesota, poznat kao Feeding Our Future (Hranjenje naše budućnosti). Iako je istraga počela ranije, njene stvarne razmjere i povezanost sa stranim mrežama postali su potpuno jasni tek krajem 2025. godine.

Radi se, kako kažu, o najbeskrupuloznijoj prevari u modernoj istoriji SAD:

Krađa od najmlađih: Sredstva namijenjena za ishranu djece iz siromašnih porodica završavala su na privatnim računima.

Mreža zloupotreba: Istražitelji su otkrili da su milioni dolara poreskih obveznika izvlačeni kroz fiktivne centre za ishranu. Mnogi od glavnih osumnjičenih su državljani Somalije ili osobe sa dvojnim državljanstvom, što je bacilo sumnju na čitave imigracione grupe.

Pranje novca u inostranstvu: Veliki dio novca je prebacivan u države iz kojih aplikanti dolaze, što je u Vašingtonu upalilo crveni alarm.

Nezavisni novinari, poput Nika Širlija, čiji se izvještaji pominju u dopisima Stejt departmenta, razotkrili su da su pojedini menadžeri centara za socijalnu pomoć direktno negirali bilo kakvu krivicu, uprkos očiglednim dokazima o luksuznim nekretninama kupljenim novcem za dječije obroke.

Nova pravila: Da li ste "javni teret" za Ameriku?

Osim finansijskih prevara, novi memorandum uvodi i rigoroznu definiciju "javnog tereta". To znači da će konzularni službenici imati diskreciono pravo da odbiju svakoga za koga procijene da bi u budućnosti mogao previše koštati američke poreske obveznike.

Na udaru će se naći:

Starije osobe: Zbog očekivanih troškova liječenja i nemogućnosti dugoročnog doprinosa tržištu rada.

Zdravstveni status: Šokantno, ali izvori bliski administraciji navode da bi čak i ekstremna gojaznost mogla biti faktor diskvalifikacije, jer se smatra preduslovom za skupe hronične bolesti.

Kraj socijalnog turizma: Cilj je potpuno iskorijeniti praksu u kojoj porodice dovode starije srodnike isključivo radi korištenja besplatne državne zdravstvene njege i beneficija.

"Imigracija će biti pauzirana dok ne sprovedemo reviziju kojom ćemo spriječiti ulazak onih koji dolaze isključivo da bi koristili 'velfare' i javne beneficije," navodi se u saopštenju.

Balkan u fokusu: Preventivna blokada zbog "eksploatacije velikodušnosti"

Iako naš region nije bio u centru skandala u Minesoti, administracija je odlučila da primijeni princip "kolektivne prevencije". Stejt department tvrdi da se u zemljama sa Balkana, slično kao i u Somaliji ili Nigeriji, bilježi porast aplikanata koji se oslanjaju na tzv. "zlatne vize" ili programe spajanja porodica, a koji ubrzo po dolasku postaju korisnici socijalnih beneficija.

Digitalni tragovi i pojačana provjera

Posebnu težinu odluci daju novi izvještaji o navodnim "SKAJ AUDIO" porukama i drugim digitalnim dokazima koji ukazuju na to da kriminalne grupe koriste imigracione kanale za prebacivanje novca i ljudi. Iako se ti dokazi primarno vežu za obračune klanova, američke službe ih sada koriste kao opravdanje za uvođenje totalne blokade pod plaštom nacionalne bezbjednosti i zaštite budžeta.

Šta se mijenja od 21. januara?

Za građane BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i samoproglašenog Kosova, proces provjere više neće biti samo formalnost:

Provjeravaće se da li je iko od članova porodice koji su već u SAD koristio programe poput SNAP-a (bonovi za hranu) ili medicinske zaštite.

Svaki budući imigrant moraće dokazati da ima sredstva za život koja mu omogućavaju da nikada ne zatraži pomoć države.

Dok kritičari tvrde da je ovo diskriminacija na osnovu imovinskog stanja i zdravlja, nova administracija poručuje da samo vraća snagu zakonu koji je godinama ignorisan, prenose Nezavisne novine.