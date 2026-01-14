Zaharova: Kijev terorističkim napadima ugrožava globalnu energetsku stabilnost

Ovaj varvarski napad smatramo još jednom potvrdom da se u Kijevu ne samo ne vodi računa o globalnoj energetskoj stabilnosti, već se u potpunosti ignorišu interesi Kazahstana i američkih partnera, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije.

Ovako je ona prokomentarisala napad koji su izveli ukrajinski dronovi 13. januara u Crnom moru, u blizini morskog terminala Kaspijskog cevovodnog konzorcijuma (KTK), na naftne tankere angažovane za prevoz kazahstanske nafte u interesu stranih potrošača.

"Odlučno osuđujemo još jedan teroristički napad kijevskog režima na komercijalne civilne brodove koji u potpunosti poštuju sve norme međunarodnog prava. Ovaj varvarski napad smatramo još jednom potvrdom da se u Kijevu ne samo ne vodi računa o globalnoj energetskoj stabilnosti, već se u potpunosti ignorišu interesi Kazahstana, sa kojim, navodno, žele da razvijaju odnose, kao i interesi njihovih američkih partnera – najvećih akcionara KTK-a", naglasila je Zaharova u saopštenju ruskog spoljnopolitičkog resora.

U tom kontekstu, dodala je, Rusija je sa punim razumevanjem primila ozbiljnu zabrinutost zbog napada, izraženu u saopštenju portparola Ministarstva spoljnih poslova Kazahstana.

"U potpunosti dijelimo stav naših saveznika o neophodnosti preduzimanja djelotvornih mera radi obezbjeđivanja sigurnosti transporta ugljovodonika, što bi, prema našem mišljenju, trebalo da urazumi kijevski kriminalni režim. Podržavamo i tezu Astane o potrebi za zajedničkim koracima kako bi se u budućnosti sprečili slični incidenti", poručila je Zaharova, prenosi RT Balkan.