Novi slučaj nasilja nad životinjama: Na gradskom groblju u Sarajevu upucan pas

Udruženje "Prijatelji životinja" je obavijestilo javnost o novom slučaju nasilja nad životinjama u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Kako su iz “Prijatelji životinja” objavili u srijedu, 14. januara, u poslijepodnevnim satima, dobili su informaciju da se na području Opštine Ilidža, tačnije na gradskom groblju Vlakovo, nalazi pas sa teškim povredama i kako mu je hitno potrebna pomoć.

Građani, veterinari i aktivisti su se vrlo brzo javili i ponudili svoju pomoć u komentarima na društvneim mrežama.

Nažalost, naredna objava udruženja navodi daje, uprkos brzoj reakciji građana i Udruženja “Indy šapice”, te gospodina koji se ponudio pomoći i odvesti psa veterinaru, ranjeni pas nažalost zatečen bez znakova života, prenosi Radiosarajevo.ba.

Iz udruženja su istakli da su svi duboko potreseni te su istakli da je pucanje u naseljenom mjestu i ubijanje jadnih živih bića nedopustivo.

"U nama je ljutnja, tuga, prezir… neshvatljivo koliko moraš biti zao i surov da tako nešto učiniš.Državo, probudi se", naveli su iz Udruženja “Prijatelji životinja”.

Oni su takođe pozvali sve svjedoke da odmah da reaguju i pozovu policiju, kako bi ovaj slučaj dobio krivični epilog.