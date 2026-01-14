Tvorac ''Squid Game'' priprema novu seriju

Izvor:
Tvorac globalno popularne serije "Squid Game", Hvang Dong-hjuk, sprema novi projekat za Netfliks.
Striming servis dao je zeleno svjetlo seriji pod nazivom "The Dealer", a potvrđena je i glavna glumačka postava. Hvang će biti producent dramske serije, režiju potpisuje Čoi Jong-hvan, dok scenario potpisuju Jun Ho Li i Li Te-jong.
Kako piše Varieti, serija se fokusira na Geonhvu, spretnu krupije, čije pripreme za vjenčanje padaju u vodu nakon što postane žrtva nekretninske prevare. Uvučena nazad u svijet iz kojeg je odlučila da pobjegne, Geonhva se spušta u opasno kockarsko podzemlje i mora da posegne za davno skrivenim vještinama kako bi ponovo preuzela kontrolu nad životom.
Dong-hjuk je autor globalno popularne serije "Squid Game".
Geonhvu će glumiti Džung So-min, a njen lik opisan je kao krupje koja je godinama skrivala sposobnosti koje joj daju veliku prednost za kartaškim stolom. U seriji glume i Rju Seung-bum, Li Su-hjuk i Rju Kjung-su.
