Tvorac ''Squid Game'' priprema novu seriju

Striming servis dao je zeleno svjetlo seriji pod nazivom "The Dealer", a potvrđena je i glavna glumačka postava. Hvang će biti producent dramske serije, režiju potpisuje Čoi Jong-hvan, dok scenario potpisuju Jun Ho Li i Li Te-jong.

Kako piše Varieti, serija se fokusira na Geonhvu, spretnu krupije, čije pripreme za vjenčanje padaju u vodu nakon što postane žrtva nekretninske prevare. Uvučena nazad u svijet iz kojeg je odlučila da pobjegne, Geonhva se spušta u opasno kockarsko podzemlje i mora da posegne za davno skrivenim vještinama kako bi ponovo preuzela kontrolu nad životom.

Dong-hjuk je autor globalno popularne serije "Squid Game".

Geonhvu će glumiti Džung So-min, a njen lik opisan je kao krupje koja je godinama skrivala sposobnosti koje joj daju veliku prednost za kartaškim stolom. U seriji glume i Rju Seung-bum, Li Su-hjuk i Rju Kjung-su.