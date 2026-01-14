Logo
Berlin šalje prve vojnike na Grenland

Izvor:

SRNA

14.01.2026

20:19

Komentari:

0
Берлин шаље прве војнике на Гренланд

Njemačka će ove sedmice poslati svoje prve vojnike na Grenland, rekli su listu "Bild" izvori iz Vlade Njemačke i parlamenta.

List piše da bi raspoređivanje izviđačkih snaga moglo da se desi već sutra.

Švedska i Norveška najavile su slične poteze, a Danska je objavila da će pojačati svoju vojnu misiju na ostrvu i oko njega.

Odluke su uslijedile nakon zahtjeva predsjednika SAD Donalda Trampa da Vašington preuzme kontrolu nad Grenlandom.

