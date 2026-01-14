Berlin šalje prve vojnike na Grenland

Izvor:
SRNA
14.01.2026
20:19
Njemačka će ove sedmice poslati svoje prve vojnike na Grenland, rekli su listu "Bild" izvori iz Vlade Njemačke i parlamenta.
List piše da bi raspoređivanje izviđačkih snaga moglo da se desi već sutra.
Švedska i Norveška najavile su slične poteze, a Danska je objavila da će pojačati svoju vojnu misiju na ostrvu i oko njega.
Odluke su uslijedile nakon zahtjeva predsjednika SAD Donalda Trampa da Vašington preuzme kontrolu nad Grenlandom.
