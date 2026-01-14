Ova dva znaka rođena su pod ''sretnom zvijezdom'': Drugi mogu samo da im zavide

Izvor:
Žena Blic
14.01.2026
19:58
Neki ljudi kao da žive pod nevidljivim zaštitnim omotačem – sve im ide od ruke i gotovo sve što požele uspiju da ostvare. Astrolozi vjeruju da to nije samo sreća, već posljedica posebne energije koja prati određene horoskopske znakove kroz život.
Postoje dva horoskopska znaka koja se smatraju rođenim sa posebnim "kosmičkim blagoslovom". Oni privlače prave prilike u pravom trenutku, kao da im sudbina sama pomaže da postignu uspjeh. Ako ste rođeni u znaku Lava ili Vage, vjeruje se da vas prati snažna zaštita koja vam omogućava da ostvarite sve svoje želje.
Lavovi dobijaju energiju i samopouzdanje od svoje vladajuće planete Sunca. Oni se ne boje izazova i odlučno idu ka svojim ambicijama. Upravo ta unutrašnja snaga i vjera u sopstvene ciljeve često im pomažu da prevaziđu prepreke i postignu ono što žele.
Vage su poznate po sposobnosti da uspostavljaju ravnotežu, mir i lijepe odnose sa drugima. Njihova vladajuća planeta Venera donosi im šarm i harmoniju, što im pomaže da privuku dobre prilike u ljubavi i finansijama. Zbog toga im se čini da se vrata sreće i uspjeha otvaraju sama od sebe.
Astrolozi ističu da ovo nije samo prolazna sreća, već snažna i stabilna zaštita koja vodi ove znakove kroz život. Čak i kada se suočavaju sa problemima, oni uspijevaju da pronađu pravi put do rješenja.
