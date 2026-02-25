Neshvatljiv potez Dončića: Imao je otvoren šut za pobjedu, a onda je sve uprskao!

Iako je imao otvoren šut za pobjedu, Luka je odlučio da proslijedi loptu Lebronu koji je iz izuzetno teške pozicije uputio šut za tri i promašio.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa poraženi su na svom terenu od ekipe Orlanda rezultatom 110:109.

Imali su Lejkersi napad za pobjedu, ali nisu uspjeli da postignu koš. Lopta je bila kod Luke Dončića, koji je u jednom momentu imao otvoren šut za tri, međutim, umjesto šuta uslijedio je neshvatljiv potez superstara Lejkersa. Proslijedio je loptu Lebronu, koji je bio u daleko težoj poziciji. Uputio je šut za tri iz okreta, ali nije uspio da pogodi, pa je Orlando odnio pobjedu iz LA.

Luka Dončić had a pretty open look for a potential game-winning three, but kicked it out to LeBron. LeBron missed. Magic win 110-109‼️



Thoughts? 😬pic.twitter.com/ii6h9dA1q1 — tripledouball (@tripledouball) February 25, 2026

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Paolo Bankero sa 36 poena i deset skokova, Dezmond Bejn je dodao 22, a Karter 20 poena i 11 skokova.

U timu Lejkersa najbolji su bili Luka Dončić sa 22 poena i 15 asistencija i Lebron Džejms i Deandre Ejton sa 21 poenom.

(kurir)