Koje su želje Luke Dončića?

Los Anđeles Lejkersi do sada nisu napravili nijedan trejd. Bliži se 5. februar, posljednji dan roka za razmjene u NBA ligi, a "jezeraši" i dalje miruju.

Lejkersi su ostali bez pouzdanog centra. Trenutno imaju Diandrea Ejtona kao startnu peticu, dok mu je jedina rezerva Džekson Hejs.

Zbog toga se pominje dovođenje nekog od centara, posebno što to traži Luka Dončić.

Treba slovenački plejmejker tek da produži ugovor i zbog toga sa upravom razgovara oko toga kako da se pojača tim.

Luka je iznio listu centara koje bi volio da vidi u dresu Lejkersa. Ove informacije iznio je Jovan Buha, poznati NBA novinar i insajder koji prati Lejkerse.

Na listi se nalaze Jutin Voker Kesler, Džejlen Duren iz Detroita, Burklinov Nik Klekston i Oņjeku Okongvu iz Atlante.