Igokea poražena od Uniksa u Kazanju

ATV

28.01.2026

19:20

Лопта на терену
Foto: ATV

Košarkaši Igokee poraženi su od Uniksa na gostujućem terenu rezultatom 92:84 u okviru četvrtog kola grupe B Vinlajn Basket kupa.

Izjednačenu utakmicu vidjela je publika u Kazanju, a na kraju su domaći imali više mirnoće i uspjeli da upišu treći trijumf u takmičenju.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Džejlen Rejnolds sa 22 poena, pratio ga je Dmitrij Kulagin sa 20.

Za Igose 14 poena ubacio je Nejt Pjer Luis, 12 je dodao Amad Rori.

Tim Nenada Stefanovića sada očekuje put u Dubai, gdje će prvog februara odmjeriti snage sa ekipom Jurice Golemca u okviru 17. kola ABA lige.

