Bogdanoviću šest miliona godišnje za povratak u Partizan

Kako prenose mediji u Srbiji predsjednik Partizana Ostoja Mijailović i njegov sin stupili su u kontakt sa Bogdanovićem, a u tim pregovorima navodno nije učestvovao Žarko Paspalj, trenutni sportski direktor “crno-bijelih“.

Bogdanu je za povratak u Partizan, kako se nezvanično saznaje, nuđeno šest miliona evra godišnje uz ugovor na tri sezone, te bi sigurno bio najplaćeniji igrač na ovim prostorima.

Srpski bek je profesionalnu karijeru započeo u Partizanu, za koji je igrao od 2010. do 2014. godine, da bi potom prešao u Fenerbahče, a onda iz Turske u NBA ligu. Tamo je igrao za Sakramento, Atlantu i sada Los Anđeles Kliperse, a "grobari" se već dugo nadaju i prizivaju Bogdanov povratak u voljeni klub.

Pomenuti izvor navodi da je trenutna Bogdanovićeva odluka je da se ne vrati u Partizan i ostane u NBA ligi i sljedeće sezone, prije svega zbog penzije i benefita koje će zaraditi.

Što se tiče naredne sezone i NBA lige, iskusni srpski reprezentativac trenutno nema sve u svojim rukama, jer Klipersi imaju timsku opciju oko ugovora vrijednog 16 miliona godišnje, koju doduše najverovatnije neće iskoristiti.

Bogdan će, pretpostavlja se, želeti da još godinu dana provede u Americi, kako bi tamo proveo i desetu sezonu u karijeri i ispnuio uslove za maksimalnu penziju koju liga svojim veteranima obezbjeđuje.