Бањалука има прваке Републике Српске у џуду

Минулог викенда 24.01.2026. године, а на почетку године ништа ново за џудо клуб Кодокан и "Кодоканце" на првенству Републике Српске за сениоре и дјечаке и дјевојчице У12, ми поново пишемо наше странице, каже тренер клуба Владан Шикуљак.
"Резултати су поново на нашој страни. Пехар за укупан поредак дјечака и дјевојчица у категорији У12 као најбоља екипа Републике Српске. Пехар за дјевојчице У12 као најбоље у Републици Српској", истиче Шикуљак.
Теа Симић,
Тамара Каурин - најбоља дјевојчица турнира,
Мила Урукало и
Сарах Хајирић.
Андреа Перић,
Марија Шутиловић и
Катарина Јајчевић.
Близу медаље су били Гејак Лука, Јарић Адриан и Петричевић Никола.
"Шампиони моји, поново сте учинили да будемо поносни како у клубу тако и на Републичком такмичењу и свима показали какав се џудо ради у нашој Бања Луци. Иако смо међу најмлађим клубовима ми полако сустижемо конкуренцију, истиче Шикуљак.
Екипа АТВ редакције жели вам много среће на татамију на предстојећем државном првенству БиХ.
