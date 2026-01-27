Logo
Бањалука има прваке Републике Српске у џуду

27.01.2026

16:37

Бањалука има прваке Републике Српске у џуду
Фото: Уступљена фотографија

Минулог викенда 24.01.2026. године, а на почетку године ништа ново за џудо клуб Кодокан и "Кодоканце" на првенству Републике Српске за сениоре и дјечаке и дјевојчице У12, ми поново пишемо наше странице, каже тренер клуба Владан Шикуљак.

"Резултати су поново на нашој страни. Пехар за укупан поредак дјечака и дјевојчица у категорији У12 као најбоља екипа Републике Српске. Пехар за дјевојчице У12 као најбоље у Републици Српској", истиче Шикуљак.

Златни шампиони Републике Српске су:

Теа Симић,

Тамара Каурин - најбоља дјевојчица турнира,

Мила Урукало и

Сарах Хајирић.

Бронзане су биле:

Андреа Перић,

Марија Шутиловић и

Катарина Јајчевић.

Близу медаље су били Гејак Лука, Јарић Адриан и Петричевић Никола.

"Шампиони моји, поново сте учинили да будемо поносни како у клубу тако и на Републичком такмичењу и свима показали какав се џудо ради у нашој Бања Луци. Иако смо међу најмлађим клубовима ми полако сустижемо конкуренцију, истиче Шикуљак.

Екипа АТВ редакције жели вам много среће на татамију на предстојећем државном првенству БиХ.

Џудо

Бањалука

