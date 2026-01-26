Шпанија боља од Француске

26.01.2026
22:35
Коментари:0
Мушка рукометна репрезентација Шпаније побиједила је вечерас, 26. јануара у Хернингу селекцију Француске резултатом 36:32 (20:14) у мечу трећег кола Прве групе друге фазе такмичења на Европском првенству.
Најефикаснији у селекцији Шпаније био је Јан Баруфет са 10 голова. У репрезентацији Француске најбољи је био Ајмерик Мин са седам голова.
Рукометаши Португала и Норвешке одиграли су раније данас без побједника, 35:35, док ће се од 20.30 часова састати Њемачка и Данска.
Посљедње коло у Првој групи је на програму 28. јануара, а састаће се: Шпанија - Португал, Њемачка - Француска и Данска - Норвешка.
