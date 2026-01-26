Logo
Large banner

Шпанија боља од Француске

26.01.2026

22:35

Коментари:

0
Шпанија боља од Француске
Фото: Tanjug/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP

Мушка рукометна репрезентација Шпаније побиједила је вечерас, 26. јануара у Хернингу селекцију Француске резултатом 36:32 (20:14) у мечу трећег кола Прве групе друге фазе такмичења на Европском првенству.

Најефикаснији у селекцији Шпаније био је Јан Баруфет са 10 голова. У репрезентацији Француске најбољи је био Ајмерик Мин са седам голова.

Рукометаши Португала и Норвешке одиграли су раније данас без побједника, 35:35, док ће се од 20.30 часова састати Њемачка и Данска.

Посљедње коло у Првој групи је на програму 28. јануара, а састаће се: Шпанија - Португал, Њемачка - Француска и Данска - Норвешка.

Подијели:

Тагови:

Шпанија

Француска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јамал постигао голчину за памћење!

Фудбал

Јамал постигао голчину за памћење!

1 д

0
Борац уписао и другу побједу у Анталији

Фудбал

Борац уписао и другу побједу у Анталији

1 д

0
Фудбалски клуб Борац

Фудбал

ФК Борац промијенио ривале и термине утакмица у Анталији

2 д

0
ФК Борац у Анталији: Повреда Виктора Рогана, отказан дуел са Оренбургом

Фудбал

ФК Борац у Анталији: Повреда Виктора Рогана, отказан дуел са Оренбургом

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Ко је угасио свјетло у Берлину? Влада нуди милион евра за било какву информацију

22

58

Ово име је Огњен Амиџић дао кћерки

22

53

Млијечни производи који су најштетнији по здравље

22

51

Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

22

51

Како правилно очистити стаклена врата рерне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner