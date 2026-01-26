Шпанија боља од Француске

Најефикаснији у селекцији Шпаније био је Јан Баруфет са 10 голова. У репрезентацији Француске најбољи је био Ајмерик Мин са седам голова.

Рукометаши Португала и Норвешке одиграли су раније данас без побједника, 35:35, док ће се од 20.30 часова састати Њемачка и Данска.

Посљедње коло у Првој групи је на програму 28. јануара, а састаће се: Шпанија - Португал, Њемачка - Француска и Данска - Норвешка.