ФК Борац промијенио ривале и термине утакмица у Анталији

АТВ

24.01.2026

Фудбалски клуб Борац
Анталијску регију, у којој се ових дана припремају бројни премијерлигашки клубови, ових дана задесило је кишовито вријеме које је свим екипама пореметило план припрема и одигравања утакмица.

Проблем је то који није заобишао ни бањалучки Борац који је морао да промијени термине одигравања својих утакмица, али и ривале.

“Црвено плави” ће, по новом распореду, сутра одмјерити снаге са македонским Пелистером, а 28. јануара слиједи мегдан са екипом ЦСКА 1948 Софија.

Дан пред повратак у Бањалуку, 31. јануара, тим тренера Винка Мариновића одиграће двије утакмице, а ривали су кригистански Озгон и руски Оренбург са којим су фудбалери Борца, првобитно, данас требали да одмјере снаге.

ФК Борац

