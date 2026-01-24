Logo
Large banner

Спас за бубреге, напитак од ове житарице за 10 дана „топи“ и избацује каменчиће и токсине

Извор:

Крстарица

24.01.2026

15:59

Коментари:

0
Бубрези
Фото: pexels/Mohamed_hassan

Спас за бубреге. Просо дјелује тако што разбија камење, песак и седимент у бубрезима. Такође успешно чисти бубреге од токсина.

Овако ћете се решити свих болних проблема. Напитак од ове биљке је спас за бубреге, у медицини се користи од давнина.

Када камен пролази кроз уринарни тракт, то може да буде веома болан процес. Међутим, захваљујући само једној намирници, можете се ослободите овог бола за кратко вријеме.

Просо се у медицини користи од памтивека, а његово благотворно дејство на организам је невјероватно. Просо је хранљива и здрава житарица која веома прија тијелу.

Што се тиче камена у бубрезима, просо дјелује тако што разбија камење, песак и седимент у бубрезима. Такође успешно чисти бубреге од токсина.

За припрему овог пића потребно је:

200 грама проса,

2 литра воде,

Пењароја

Кошарка

Пењароја: Очекује нас тежак меч против Игокее

већа шерпа

стаклена тегла.

Припрема:

Увече просо исперите у топлој води и оставите да одстоји преко ноћи, па ујутру просо пребаците у шерпу. Загрејте два литра воде до кључања и прелијте просо.

Покријте шерпу и оставите да одстоји цијели дан. Увече течност процедите и сипајте у стаклену теглу, па затворите.

Овај напитак пијте сваког дана и тако 10 дана најмање једну чашу дневно, ово је спас за бубреге.

(крстарица)

Подијели:

Тагови:

урин

бубрези

Савјети

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: СДС ће поново изгубити пријевремене предсједничке изборе

Република Српска

Минић: СДС ће поново изгубити пријевремене предсједничке изборе

1 ч

4
Ђоан Пењароја, тренер Партизана

Кошарка

Пењароја: Очекује нас тежак меч против Игокее

1 ч

0
Афроамериканац који је погубљен прије 70 година постхумно ослобођен

Свијет

Афроамериканац који је погубљен прије 70 година постхумно ослобођен

1 ч

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Трамп: Венецуеланску нафту прерађиваћемо у америчким рафинеријама

1 ч

0

Више из рубрике

Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

Савјети

Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

1 ч

0
прање суђа кухиња

Савјети

Загорјеле шерпе ће уз овај трик заблистати као нове

1 д

0
Желите се ријешити сала? Свако јутро на празан стомак пијте један напитак

Савјети

Желите се ријешити сала? Свако јутро на празан стомак пијте један напитак

1 д

0
Ако патите од несанице, послужите се овим бакиним триком: Спаваћете као беба

Савјети

Ако патите од несанице, послужите се овим бакиним триком: Спаваћете као беба

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

07

Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту

16

59

Трамп запријетио Канади царинама од 100 одсто

16

55

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

16

50

Јовану Делићу одређен притвор

16

43

Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner