Спас за бубреге, напитак од ове житарице за 10 дана „топи“ и избацује каменчиће и токсине

Спас за бубреге. Просо дјелује тако што разбија камење, песак и седимент у бубрезима. Такође успешно чисти бубреге од токсина.
Овако ћете се решити свих болних проблема. Напитак од ове биљке је спас за бубреге, у медицини се користи од давнина.
Када камен пролази кроз уринарни тракт, то може да буде веома болан процес. Међутим, захваљујући само једној намирници, можете се ослободите овог бола за кратко вријеме.
Просо се у медицини користи од памтивека, а његово благотворно дејство на организам је невјероватно. Просо је хранљива и здрава житарица која веома прија тијелу.
Што се тиче камена у бубрезима, просо дјелује тако што разбија камење, песак и седимент у бубрезима. Такође успешно чисти бубреге од токсина.
За припрему овог пића потребно је:
200 грама проса,
2 литра воде,
већа шерпа
стаклена тегла.
Увече просо исперите у топлој води и оставите да одстоји преко ноћи, па ујутру просо пребаците у шерпу. Загрејте два литра воде до кључања и прелијте просо.
Покријте шерпу и оставите да одстоји цијели дан. Увече течност процедите и сипајте у стаклену теглу, па затворите.
Овај напитак пијте сваког дана и тако 10 дана најмање једну чашу дневно, ово је спас за бубреге.
