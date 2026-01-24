Афроамериканац који је погубљен прије 70 година постхумно ослобођен

Извор:
Прије готово 70 година, Афроамериканац Томи Ли Волкер погубљен је у Тексасу због оптужби за убиство и силовање бијелкиње, а сада је постхумно ослобођен кривице.
Тужилаштво је признало да је цијели случај почивао на лажним доказима и дубоко укоријењеној расној пристрасности.
Волкер је у мају 1956. године извршио смртну казну на електричној столици због убиства 31-годишње Венице Паркер у Даласу (Dallasu). Током суђења, тужиоци су тврдили да је Валкер напао Паркер, продавачицу која се тог 30. септембра 1953. године враћала кући касно увече
Убиство Паркер догодило се усред раширене панике и расних подјела у Даласу подстакнутих извјештајима о "воајеру", за којег се вјеровало да је Афроамериканац који терорише жене. Међутим, опсежна ревизија Валкерове пресуде, коју је провела канцеларија окружног тужиоца у Даласу уз помоћ "Innocence Projecta" из Њујорка и Пројекта за грађанска права Универзитета Нортестерн.
Ревизија је утврдила проблеме у исказима полицајца из Даласа који је тврдио да је Паркер идентификовала нападача као Афроамериканца. Међутим, више свједока је демантовало да је жртва након напада уопште била у стању да говори, већ је само имала конвулзије и обилно крварила, рекао је окружни тужилац Џон Крузот.
У мјесецима након убиства, власти су привеле стотине Афроамериканаца, а четири мјесеца касније ухапшен је Валкер који је тада имао 19 година. Њега је испитивао полицајац Вил Фриц, за којег је утврђено да је био члан Ку Клакс Клан. Валкер је касније свједочио да је признао убиство јер се плашио за свој живот.
На суђењу су Валкерови адвокати довели 10 свједока који су потврдили да је он у вријеме убиства био у болници са својом дјевојком, која је тада рађала њиховог сина Едвард Ли Смит. Ипак, у Даласу из ере "Џим Кроу", то није имало никакву тежину. Валкер је осуђен 1954. године од пороте у којој су били искључиво бијелци.
- Платио је животом за злочин који није починио - рекла је новинарка Мери Мејпс, која је почела истраживати овај случај прије 13 година.
Током емотивног тренутка на састанку у сриједу, Смит, Валкеров 72-годишњи син, и син жртве Џозеф Паркер загрлили су један другог.
-Тако ми је жао због онога што се десило - рекао је Паркер Смиту.
- А мени је жао због вашег губитка - одговорио је Смит.
Смит је раније изјавио да је неправедно погубљење његовог оца било изузетно тешко за њега и његову мајку.
- Имам 72 године и још увијек ми недостаје мој тата. Мајка ми је рекла:
- Сине, твом оцу су дали електричну столицу за нешто што није урадио - рекао је кроз сузе.
Џозеф Паркер је поручио како се нада да ће ослобађање Валкера помоћи у спречавању будућих неправедних пресуда, истичући да се грешка одузимања невиног живота никада не смије поновити.
Чланови комисије округа Далас једногласно су усвојили симболичну резолуцију прогласивши да је Валкер неправедно осуђен и погубљен, назвавши то "дубоким поразом правде".
