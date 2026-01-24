Logo
Large banner

Трамп: Венецуеланску нафту прерађиваћемо у америчким рафинеријама

Извор:

СРНА

24.01.2026

15:31

Коментари:

0
Доналд Трамп предсједник САД-а
Фото: Alex Brandon/Tanjug/AP

Сједињене Државе су преузеле нафту која се налазила на заплијењеним венецуеланским танкерима и прерађиваће је у америчким рафинеријама, рекао је предсједник Доналд Трамп.

"Рецимо то овако - они немају нафту. Ми узимамо нафту", рекао је Трамп у интервјуу "Њујорк посту".

Он је додао да се нафта рафинише на разним мјестима, укључујући Хјустон.

Снијег Олуја Америка

Свијет

Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења

Америчка војска је заплијенила седам танкера повезаних са Венецуелом од почетка Трампове једномјесечне кампање за контролу токова нафте у Венецуели.

Трамп је почетком седмице рекао да је његова администрација изнијела 50 милиона барела нафте из Венецуеле и да дио продаје на отвореном тржишту

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Венецуела

Нафта

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: ЕУ се не спрема за рат, она је већ у рату

Свијет

Орбан: ЕУ се не спрема за рат, она је већ у рату

1 ч

0
Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

Савјети

Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

1 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Да ли БиХ губи свој уставни идентитет?

1 ч

0
Минић: Српска ће морати да има изнуђену реакцију како би се заштитила

Република Српска

Минић: Српска ће морати да има изнуђену реакцију како би се заштитила

1 ч

0

Више из рубрике

Захарова: Пријатељство Русије и Кине заувијек

Свијет

Захарова: Пријатељство Русије и Кине заувијек

1 ч

0
Орбан: ЕУ се не спрема за рат, она је већ у рату

Свијет

Орбан: ЕУ се не спрема за рат, она је већ у рату

1 ч

0
Елеонора је преживјела пожар у швајцарском бару, објавила слике из болнице

Свијет

Елеонора је преживјела пожар у швајцарском бару, објавила слике из болнице

2 ч

0
Снијег

Свијет

Због обилног снијега и киша погинуло више од 60 људи

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Ванредно хидролошко стање због најављених падавина

17

07

Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту

16

59

Трамп запријетио Канади царинама од 100 одсто

16

55

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

16

50

Јовану Делићу одређен притвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner