Трамп: Венецуеланску нафту прерађиваћемо у америчким рафинеријама

Сједињене Државе су преузеле нафту која се налазила на заплијењеним венецуеланским танкерима и прерађиваће је у америчким рафинеријама, рекао је предсједник Доналд Трамп.
"Рецимо то овако - они немају нафту. Ми узимамо нафту", рекао је Трамп у интервјуу "Њујорк посту".
Он је додао да се нафта рафинише на разним мјестима, укључујући Хјустон.
Америчка војска је заплијенила седам танкера повезаних са Венецуелом од почетка Трампове једномјесечне кампање за контролу токова нафте у Венецуели.
Трамп је почетком седмице рекао да је његова администрација изнијела 50 милиона барела нафте из Венецуеле и да дио продаје на отвореном тржишту
