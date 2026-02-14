Нема више гледања кроз прсте: Једна грешка на граници може скупо да вас кошта

Извор:
Телеграф
14.02.2026
20:53
Коментари:0
Увођење дигиталног система ЕЕС на границама Европске уније донело је нова правила, али и потпуну пометњу међу путницима. Док једни ризикују како би брже прошли, искуства са терена показују да строгоћа цариника зависи од случаја до случаја, од "гледања кроз прсте" до новчаних казни.
Већ неколико мјесеци на граничним прелазима ка ЕУ важе појачане контроле и обавезно разврставање у траке. Ипак, питање које мучи хиљаде путника из Србије, БиХ и Црне Горе остаје исто: Смијемо ли у траку за ЕУ пасоше ако путујемо са неким ко има европска документа?
На граничним прелазима јасно су истакнуте табле које би теоретски требало да олакшају проток:
"ЕУ Passports Only": Резервисана за држављане ЕУ, ЕЕА и Швајцарске, као и оне са сталним боравишним дозволама.
"All Passports": Намијењена свима, без обзира на држављанство.
"Нон-ЕУ": Обавезна за држављане земаља ван Уније (Србија, БиХ, ЦГ) који немају визе или боравишне дозволе.
У пракси, правила постају растегљива, а друштвене мреже преплављене су контрадикторним свједочењима.
"Почетком јануара прошла сам кроз ЕУ траку. Син има њемачки пасош, ја немам и нисмо имали проблема", наводи једна путница.
Хроника
Трагедија у Котор Вароши: Полицајац починио самоубиство
Слично искуство дијели и жена чија дјеца имају њемачко држављанство, тврдећи да их због дјеце никада нису враћали из брже траке. Међутим, овакав "луксуз" није правило. Други путник прошао је знатно горе.
"Ја нисам успио да пређем и још сам новчано кажњен", упозорава он.
Многи су научили лекцију на тежи начин, враћањем на зачеље колоне. Искуство са словеначке границе крајем јануара потврђује да чак ни виза није увек "улазница" за брзу траку.
"Питао сам цариника да ли ја са словеначком визом и супруга без ње можемо у ЕУ ред. Рекао је да морамо у Нон-ЕУ и објаснио да би пролаз био могућ само да супруга има супружничку визу", прича један путник.
Још ригорозније искуство стиже са прелаза ка Мађарској и Хрватској.
"Имам пасош Аустрије, сапутник Србије. Вратили су нас у нормалну траку. Нису нас казнили, али смо изгубили вријеме", каже један возач.
Путници истичу да је довољно да само једна особа у возилу нема ЕУ документа па да читав аутомобил буде преусмјерен.
Међу бројним савјетима издваја се и један необичан примјер са граничног прелаза Бачка Паланка. Према ријечима једног мушкарца, његова мајка (Нон-ЕУ) редовно пролази са оцем (ЕУ) кроз бржу траку, али уз један услов; приложен вјенчани лист.
Иако су неки цариници флексибилни и пропуштају мешовите групе уз опомену "само овај пут", већина путника се слаже: ред се мора знати. Увођењем ЕЕС система, који подразумијева сликање и узимање отисака за држављане трећих земаља, контрола у тракама постаје све строжа.
Ако не желите да ризикујете новчану казну или, што је чешће, губљење још више времена због враћања на крај колоне, трака "All Passports" остаје најсигурнија опција, преноси Телеграф.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч1
Друштво
4 ч0
Друштво
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму