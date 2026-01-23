Шта је потребно Звезди за осмину финала

23.01.2026
19:17
Црвена звезда је са 13 бодова коло прије краја осигурала мјесто у шеснаестини финала Лиге Европе, али ту не мисли да стане.
Наиме, Београђани и даље имају шансу да се нађе међу осам најбољих у лигашком дијелу и директно се пласирају у осмини финала.
За такав расплет прије свега је неопходно да српски клуб савлада Селту на домаћем терену наредног четвртка у 21 час, а потом и да се три од седам утакмица које су у фокусу заврше одређеним исходом.
Ривали чије киксеве чекају црвено-бијели су Генк, Порто, Бетис, Ференцварош, Рома, Брага и Мидтјиланд.
Белгијанци су по броју бодова изједначени са Звездом, али имају за два гола бољу гол разлику, па је потребно да не побиједе, или да славе против Малмеа на свом терену са три гола мањом разликом него Београђани против Селте.
Португалски и шпански тим имају по 14 бодова, па је Звезди довољно само да не побиједе , док Рома и Ференцварош имају по 15 бодова, те је за црвено-бијеле једини повољан сценарио да Италијани и/или Мађари буду поражени.
Порто ће на свом терену дочекати Ренџерс, Бетис ће угостити Фејенорд који се још нада мјесту међу 24 екипе, Ференцварош је гост Нотингем Фореста, а Рому очекује пут у Атину где ће одмерити снаге са Панатинаикосом.
На крају, опцију за црвено-беле (додуше најмање реалну) представљају опције да Мидтјиланд и/или Брага претрпе убједљиве поразе, те да Звезда надокнади пет, односно седам голова минуса. Данци ће у 8. колу угостити Динамо Загреб, а Брага је гост Го Ахед Иглса, пише Глас Српске.
Генк – Малме, пораз Белгијанаца, реми или тријумф три гола мањи од Звездиног
Порто – Ренџерс, пораз Португалаца или реми
Бетис – Фејенорд, пораз Шпанаца или реми
Нотингем Форест – Ференцварош, пораз Мађара или реми уз побједу Звезде са пет голова разлике
Панатинаикос – Рома, пораз Италијана или реми уз победу Звезде са седам голова разлике
*Потребно да се остваре три од свих наведених услова
Тренутно на програму