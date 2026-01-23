Logo
Large banner

Шта је потребно Звезди за осмину финала

23.01.2026

19:17

Коментари:

0
Шта је потребно Звезди за осмину финала
Фото: Tanjug / AP / Andreas Hillergren

Црвена звезда је са 13 бодова коло прије краја осигурала мјесто у шеснаестини финала Лиге Европе, али ту не мисли да стане.

Наиме, Београђани и даље имају шансу да се нађе међу осам најбољих у лигашком дијелу и директно се пласирају у осмини финала.

За такав расплет прије свега је неопходно да српски клуб савлада Селту на домаћем терену наредног четвртка у 21 час, а потом и да се три од седам утакмица које су у фокусу заврше одређеним исходом.

Ривали чије киксеве чекају црвено-бијели су Генк, Порто, Бетис, Ференцварош, Рома, Брага и Мидтјиланд.

Белгијанци су по броју бодова изједначени са Звездом, али имају за два гола бољу гол разлику, па је потребно да не побиједе, или да славе против Малмеа на свом терену са три гола мањом разликом него Београђани против Селте.

Португалски и шпански тим имају по 14 бодова, па је Звезди довољно само да не побиједе , док Рома и Ференцварош имају по 15 бодова, те је за црвено-бијеле једини повољан сценарио да Италијани и/или Мађари буду поражени.

Порто ће на свом терену дочекати Ренџерс, Бетис ће угостити Фејенорд који се још нада мјесту међу 24 екипе, Ференцварош је гост Нотингем Фореста, а Рому очекује пут у Атину где ће одмерити снаге са Панатинаикосом.

На крају, опцију за црвено-беле (додуше најмање реалну) представљају опције да Мидтјиланд и/или Брага претрпе убједљиве поразе, те да Звезда надокнади пет, односно седам голова минуса. Данци ће у 8. колу угостити Динамо Загреб, а Брага је гост Го Ахед Иглса, пише Глас Српске.

Одлучујући мечеви

Генк – Малме, пораз Белгијанаца, реми или тријумф три гола мањи од Звездиног

Порто – Ренџерс, пораз Португалаца или реми

Бетис – Фејенорд, пораз Шпанаца или реми

Нотингем Форест – Ференцварош, пораз Мађара или реми уз побједу Звезде са пет голова разлике

Панатинаикос – Рома, пораз Италијана или реми уз победу Звезде са седам голова разлике

*Потребно да се остваре три од свих наведених услова

Подијели:

Тагови:

Liga Evrope

ФК Црвена звезда

Звезда у осмини финала

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

Фудбал

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

1 д

0
Туча навијача уочи меча Малме — Црвена Звезда

Фудбал

Хаос уочи меча Малме — Звезда: Сукоб Делија с домаћим навијачима

1 д

0
Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

Кошарка

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

2 д

0
УФЦ борац се онесвијестио након вагања пред меч

Остали спортови

Језиве сцене: Борац се након вагања само срушио, љекари га морали извести с позорнице

2 ч

0

Више из рубрике

Шоу у Лиги Европе, полиција упала на трибину, избацила све навијаче ван стадиона!

Фудбал

Шоу у Лиги Европе, полиција упала на трибину, избацила све навијаче ван стадиона!

23 ч

0
Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

Фудбал

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

1 д

0
Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

Фудбал

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

1 д

0
Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

Фудбал

Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

21

26

Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

21

22

Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

21

15

Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

21

03

Огласила се Фет након пада на допинг тесту: Радим на томе да докажем своју невиност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner