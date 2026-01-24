Ванредно хидролошко стање у БиХ: Пораст водостаја, очекује се врхунац воденог таласа

24.01.2026
15:52
Коментари:1
У појединим дијеловима БиХ издата су црвена упозорења због падавина као и раста водостаја који се очекује од данас до сутра.
Федерална управа цивилне заштите (ФУЦЗ) објавила је извјештај о стању природних и других несрећа на подручју Федерације Босне и Херцеговине.
Извјештаји надлежних служби говоре о томе да нас данас, сутра и прекосутра очекује пораст водостаја на већини сливова водног подручја Јадранског мора и ријеке Саве, приликом чега је проглашено и ванредно хидролошко стање, као и црвени метеоаларм због опасности од поплава.
Осим тога, објављена је и службена информација о стању клизишта на подручју Кантона Сарајево, као и о стању на цестама у БиХ те временска прогноза за наредне дане.
Сектор хидрологије, Одсјек за прогнозу и биланс вода Федералног хидрометеоролошког завода, на основу доступних метеоролошких, хидролошких прогноза и расположивих платформи, укључујући ЕФАС, доставио је Обавијести о могућим поплавама, бујицама/клизиштима на подручју Федерације БиХ.
Усљед обилних падавина и топљења снијега које се очекују у наредним данима на цијелом сливном подручју Јадранског мора, постоји могућност локалног излијевања водотока из корита.
Очекивани почетак догађаја: 24. и 25. јануар 2026. године. Очекивани врх водног таласа: 25. јануар 2026. године.
Водно подручје Јадранског мора
Агенција за водно подручје Јадранског мора обавијестила је о прогнози ванредног хидролошког стања.
"Усљед најављених обилнијих падавина, али и додатног топљења снијега које се очекује у наредним данима на водном подручју Јадранског мора, прогнозира се пораст водостаја, посебно на дијелу поплавног подручја ТМТ (Тихаљина–Младе–Требижат) и ријеке Вриоштице, те цијелог тока ријеке Неретве са притокама. Могућа су локална излијевања водотока, те локална појава бујичних и урбаних поплава", наводи се.
Временски интервал за који се издаје упозорење је од 25. јануара до 27. јануара 2026. године.
Савјетује се надлежним институцијама да прате ситуацију и поступају у складу са овлашћењима, придржавајући се Федералног оперативног плана одбране од поплава, а службама које проводе мјере заштите и спашавања људи и материјалних добара препоручује се додатни опрез.
Напомена: Обавјештење се издаје на основу прогнозираних података падавина, те евентуалне промјене временске прогнозе могу утицати и на прогнозирано хидролошко стање.
Усљед обилних падавина и топљења снијега које се очекују у наредним данима на цијелом сливном подручју ријеке Саве, посебно на сливним подручјима Врбаса, Босне и Дрине, постоји могућност локалног излијевања водотока из корита.
Очекивани почетак догађаја: 24. и 25. јануар 2026. године. Очекивани врх водног таласа: 25. јануар 2026. године.
Агенција за водно подручје ријеке Саве објавила је прогнозу стања водостаја за период од 25 јануара до 27. јануара 2025. године.
"Усљед прогнозираних обилнијих падавина на подручју Херцеговине, централне, југозападне и југоисточне Босне, те пораста температуре зрака која ће условити топљење снијега, очекује се пораст водостаја на већем дијелу водног подручја ријеке Саве у Федерацији БиХ, посебно на горњим дијеловима сливова Врбаса и Босне. С обзиром на очекиване количине падавина на појединим дијеловима сливова, могућа је појава бујичних и урбаних поплава", наводи се из Агенције.
Од 25. до 27. јануара прогнозира се ванредно хидролошко стање због повишених водостаја, могућег локалног излијевања воде из корита, посебно на подручјима: горњег дијела слива Врбаса, горњег и средњег дијела слива Босне (укључујући притоке Лашву и Фојничку ријеку).
Обавјештење Агенције за водно подручје ријеке Саве о прогнози ванредног хидролошког стања односи се на подручје Средњобосанског, Зеничко-добојског и Кантона Сарајево.
Сугерише се надлежним институцијама да прате ситуацију на терену и поступају у складу с овлаштењима, а службама које проводе мјере и активности заштите и спашавања људи и материјалних добара препоручује се појачан опрез. Надлежне службе цивилне заштите упозоравају становништво да постоји опасност од приласка обалама с обзиром на могуће повећање дубина и брзина течења воде у ријекама, те треба да им правовремено дају обавјештење са упутствима и смјерницама, како би становништво на вријеме одузело мјере самозаштите, с циљем смањења штета од штетног дјеловања поплава.
Напомена: За водотоке који су под вјештачким утицајима није могуће дати поуздану прогнозу.
Метеоаларм: Федерални хидрометеоролошки завод издао је црвено упозорење за подручје Херцеговине, централне, југозападне и југоисточне Босне због најављених обилних падавина.
Временски интервал и датум за које се издаје упозорење је од 25. јануара 2026. од 06:00 сати до 26.01.2026. до 03:00 сати. Очекивана количина падавина је од 40 до 80 l/m².
Будите спремни да заштитите себе и своју имовину. Плављење имовине и саобраћајних мрежа је могуће. Поремећаји у снабдијевању електричном енергијом, водом и комуникацијама су могући. Може бити потребна мања евакуација. Тешки услови за вожњу могући су усљед смањене видљивости и неконтролисаног кретања возила због воде.
Висина снијега у 7 сати (cm): Бјелашница 186; Иван Седло 30; Сарајево 12; Сански Мост 3.
Данас се у Босни и Херцеговини очекује умјерено до претежно облачно вријеме. Током дана са кишом. Падавине се углавном очекују на подручју Херцеговине, западу и југозападу Босне, док су у већем дијелу Босне слабије. Вјетар слаб до умјерене јачине јужног и југоисточног смјера. Највиша дневна температура зрака углавном између 5 и 10, на југу до 12 степени.
У недјељу се очекује облачно вријеме са јаком кишом. Очекивана количина падавина за подручје Херцеговине, централне, југозападне и југоисточне Босне углавном од 40 до 80 l/m², док се у осталим подручјима креће од 10 до 30 l/m². Вјетар умјерене јачине са јаким ударима јужног и југоисточног смјера. Јутарња температура између 2 и 7, на југу до 10, а дневна између 6 и 12, на југу до 14 степени.
У понедјељак ће бити претежно облачно вријеме са слабом кишом, на планинама и слаб снијег. Вјетар слаб, прије подне јужног и југоисточног смјера, а у другом дијелу дана сјеверног и сјеверозападног. Јутарња температура између 1 и 6, на југу до 8, а дневна између 3 и 8, на југу до 10 степени.
У уторак се очекује постепено смањење облачности прије подне. Вјетар слаб јужног смјера. Јутарња температура између -1 и 4, на југу до 6, а дневна између 2 и 7, на југу до 11 степени.
У складу са наредбама Штаба цивилне заштите Кантона Сарајево, Опћински штаб цивилне заштите Стари Град организовао је 24-сатно осматрање (мониторинг) терена на угроженим подручјима од клизишта, локалитетима Цурине њиве, Књегињац и Бистрички поток (територија Општине Стари Град Сарајево и Општине Источни Стари Град), те континуирану анализу и процјену стања на угроженом подручју у циљу осигурања провођења правовремених мјера заштите становништва (правовременог упозоравања и евакуације становништва, уколико то ситуација буде захтијевала) и материјалних добара.
Приликом редовног обиласка локалитета клизишта утврђено је да је стање без значајних промјена у односу на претходни период. Површина тла је прекривена снијегом, док је и даље примјетан доток воде из правца депоније, који се улијева у дренажни канал, али у знатно слабијем обиму. У доњем дијелу клизишта, испод игралишта, и даље је видљива ерозија тла, као и појава неколико новооборених стабала.
Међутим, истиче се слаба видљивост и немогућност праћења ширења пукотина ради снијега.
На локалитету Књегинац је уочено да је површина депоније и даље прекривена снијегом. У доњем дијелу депоније и даље је видљиво задржавање веће количине воде, док је на горњем дијелу депоније присутна ерозија тла настала дјеловањем површинских вода у претходном периоду. У цјелини, стање на локалитету је стабилно и без значајних промјена у односу на претходне дане.
На локацији Бистричког потока утврђен је нешто слабији доток воде из правца Требевића, као и из каптираног извора у близини моста на Богушевцу. Проток воде кроз корито на дионици од моста на Богушевцу према Латинској ћуприји одвија се уредно и без застоја. На дионици изнад моста, која се налази на подручју Општине Источни Стари Град, и даље је евидентно присуство оборених стабала и урушених стијена у кориту, што може представљати потенцијалну препреку у случају повећаног водостаја.
Кантон Сарајево: Дана 22. јануара 2026. године Министарство комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите околиша због прекомјерне загађености зрака у Кантону Сарајево донијело је Наредбу да се у зонама А, Б, Ц и Д проглашава епизода "Упозорење".
Зеничко-добојски кантон: Опћина Какањ. На подручју општине Какањ због загађења ваздуха и даље је на снази епизода "Приправност".
Херцеговачко-неретвански кантон: Према подацима ФХМЗ-а, индекс квалитете зрака у 08:00 сати у Мостару је умјерен, а на Иван Седлу означен као добар.
Средњобосански кантон: Мјерна станица Травник показује да је индекс ваздуха AQI 6 – ваздух изузетно загађен.
На путевима у Босни и Херцеговини саобраћа се по мјестимично мокром или влажном коловозу.
"Због учесталих одрона издвајамо путеве: Турбе – Карановац, Јајце – Бања Лука, Бановићи – Рибница, Бугојно – Купрес, Рогатица – Устипрача, Кладањ – Власеница и Сарајево – Фоча, као и превоје Ростово (Бугојно – Нови Травник) и Макљен (Прозор – Горњи Вакуф/Ускопље)", наводи се у извјештају.
Магла и ниска облачност смањују видљивост на ширем подручју Мостара, Чапљине, Сарајева, Какња, Зенице, Гламоча, Бановића, Калесије, Потпећа, Кисељака, Бугојна, Витеза, Приједора и Фоче, као и у вишим предјелима: Макљен, Млиниште и Купрес, те по котлинама и уз ријечне токове. Због јаког вјетра упозоравамо на могућност оборених стабала на коловозу у западној Босни.
- Апелујемо на возаче да возе максимално опрезно и да обавезно држе одстојање између возила. Молимо и остале учеснике у саобраћају да буду опрезни и да поштују све саобраћајне прописе. На магистралној цести Јабланица – Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен - казали су.
На граничним прелазима за сада нема дужих задржавања за путничка возила. Због регистрације путника по новом систему изласка и уласка у земље Европске уније (ЕЕС – Entry/Exit System) могућа су дужа задржавања на граничним прелазима. Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 2. децембра 2025. године гранични пријелаз Каракај отворен је за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
