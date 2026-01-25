Igokea pružila sjajan otpor, Partizan ipak došao do pobjede

Izvor:
ATV
25.01.2026
20:07
Komentari:0
Košarkaši Igokee poraženi su na gostovanju Partizanu u okviru 16. kola ABA lige rezultatom 90:84.
Igosi su pružili sjajan otpor na teškom gostovanju, a utakmica je riješena u posljednjoj četvrtini.
“Crno-bijeli” su bolje otvorili utakmicu, poveli sa 9:0 i činilo se da će ostvariti rutinsku pobjedu. Ipak, Igosi su se veoma brzo vratili u igru i poslije prvih 10 minuta imali samo poen zaostatka.
U drugoj dionici viđena je poprilično izjednačena košarka, a domaćin je na odmor otišao sa četiri poena prednosti.
Nastavili su Igosi da pružaju dobar otpor i u trećoj četvrtini, u jednom trenutku uspjeli i da povedu, ali je Partizan pred posljednjih 10 minuta imao pet poena viška.
Ekipa Đoana Penjaroje u posljednjoj četvrtini uspjela je da ode na dvocifrenu prednost i privede meč kraju.
Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Sterling Braun i Bruno Fernando sa po 15 poena. Igose je predvodio Strahinja Gavrilović sa 17.
U narednom kolu Igosi gostuju Dubaiju, dok Partizan dočekuje Kluž.
