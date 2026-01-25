Igokea pružila sjajan otpor, Partizan ipak došao do pobjede

Košarkaši Igokee poraženi su na gostovanju Partizanu u okviru 16. kola ABA lige rezultatom 90:84.

Igosi su pružili sjajan otpor na teškom gostovanju, a utakmica je riješena u posljednjoj četvrtini.

“Crno-bijeli” su bolje otvorili utakmicu, poveli sa 9:0 i činilo se da će ostvariti rutinsku pobjedu. Ipak, Igosi su se veoma brzo vratili u igru i poslije prvih 10 minuta imali samo poen zaostatka.

U drugoj dionici viđena je poprilično izjednačena košarka, a domaćin je na odmor otišao sa četiri poena prednosti.

Nastavili su Igosi da pružaju dobar otpor i u trećoj četvrtini, u jednom trenutku uspjeli i da povedu, ali je Partizan pred posljednjih 10 minuta imao pet poena viška.

Ekipa Đoana Penjaroje u posljednjoj četvrtini uspjela je da ode na dvocifrenu prednost i privede meč kraju.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Sterling Braun i Bruno Fernando sa po 15 poena. Igose je predvodio Strahinja Gavrilović sa 17.

U narednom kolu Igosi gostuju Dubaiju, dok Partizan dočekuje Kluž.