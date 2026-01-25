Logo
Snimak sve rastužio: Greg Popovič se pojavio u javnosti prvi put nakon moždanog udara

25.01.2026

13:09

Снимак све растужио: Грег Попович се појавио у јавности први пут након можданог удара

U novembru 2024. godine su stigle veoma tužne i šokantne vesti iz San Antonija, gd‌je je legendarni trener Greg Popovič doživio moždani udar.

dmah je to značilo i kraj karijere za ovog vremešnog trenera, a, sada se pojavio po prvi put u javnosti.

Ostala je zaleđena čitava NBA liga, ali i čitav svijet zbog Grega koji je miljenik čak i najvećih protivnika. Tada se povukao, a nismo imali previše prilika da ga gledamo u javnosti, pošto se pojavio na utakmici Ostin Sparsa u Dži ligi

Greg Popovič se pojavio u pratnji, dok je bilo evidentno da ne može da hoda.

Legendarni trener hoda uz pomoć štapa, dok mora i neko od ljudi da mu pomaže za to.

Međutim, čak i takav je pronašao vremena da se slika sa nekoliko mladih navijača koji su ga pozdravili i zatražili fotografiju sa jednom od najvećih legenda u čitavoj NBA ligi, ali i čitavoj svjetskoj košarci.

Inače, legendarni Greg Popovič će napuniti 77 godina za samo tri dana, odnosno, 28. januara. U karijeri je čak pet puta osvajao NBA prsten i to sve sa San Antonijom, prvo 1999. godine, onda 2003, 2005, 2007 i na kraju 2014. godine.

Takođe, tri puta je bio najbolji trener NBA lige (2003, 2012, 2014), a četiri puta je bio i trener na Ol-Star utakmici (2005, 2011, 2013, 2016).

Greg Popovič

moždani udar

