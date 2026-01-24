Logo
Novi veliki problem u Partizanu: Teška povreda Vanje Marinkovića

24.01.2026

08:47

Komentari:

0
Foto: KK Partizan Mozzart Bet

Vanja Marinković, kapiten Partizana, doživio je tešku povredu u petak uveče.

Košarkaši Partizana su pobijedili Hapoel rezultatom 104:101 u Minhenu i došli do druge uzastopne pobjede u Evroligi.

Pobjeda je bila spektakularna, crno-bijeli su imali -27 u trećoj četvrtini, a pobijedili su poslije produžetaka u susretu u kom se povrijedio kapiten Vanja Marinković i u kom su isključeni Kameron Pejn i Đoan Penjaroja.

Vanja Marinković je povredu doživio u posljednjem napadu regularnog dijela, sekund prije kraja utakmice, kada se srušio na zemlju i uz pomoć saigrača odveden je sa terena.

Oglasio se Partizan

Partizan se u subotu ujutru oglasio sa lošim vijestima, Marinković je pokidao Ahilovu tetivu:

"Kapiten Partizana Vanja Marinković, doživio je povredu Ahilove tetive u završnici sinoćne utakmice protiv Hapoela. Pregled i ultrazvuk u Minhenu, pokazali su da se radi o rupturi koja iziskuje duži oporavak. Vanja će po dolasku u Beograd obaviti i pregled magnetnom rezonancom, nakon čega će biti donijeta odluka o načinu na koji će ova povreda biti tretirana. Kapitenu, želimo ti brz i potpun oporavak!", napisao je klub.

Vanja Marinković

Povreda Marinkovića

KK Partizan

Evroliga

