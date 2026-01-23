Istorijski preokret Partizana – od minus 27 do produžetka i pobjede!

Izvor:
Agencije
23.01.2026
23:06

Košarkaši Partizana na nestvaran način stigli su do trijumfa protiv lidera Evrolige Hapoela i to nakon produžetaka sa 104:101.
Nakon prvih 20 minuta igre Partizan je imao čak 21 poen zaostatka. Početkom treće dionice su gosti digli prednost i na 27 poena, međutim tada su se crno-bijeli konsolidovali, te sredinom i krajem treće dionice spustili prednost na 10 poena zaostatka.
Tokom posljednjih 10 minuta izabranici Đoana Penjeroje dali su posljednji atom snage da stignu goste i uspjeli su.
Hapoel je vodio tri poena prednosti, a Vanja Marinković je na 15 sekundi do kraja pogodio trojku i donio produžetke "parnom valjku".
Partizan je sa mnogo više želje i elana ušao u dodatnih 5 minuta i pogocima Lakića, Bonge i Brauna stigao do velike pobjede.
Najbolji pojedinci u pobjedničkom timu bili su Kem Pejn sa 19, Arijan Lakić sa 15 i Bruno Fernando su 14.
Kod izraelskog tima najefikasniji je bio Dan Oturu sa 24 poena, dok je Micić dodao 19.
