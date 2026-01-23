Logo
Large banner

Istorijski preokret Partizana – od minus 27 do produžetka i pobjede!

Izvor:

Agencije

23.01.2026

23:06

Komentari:

0
Историјски преокрет Партизана – од минус 27 до продужетка и побједе!
Foto: Tanjug / AP

Košarkaši Partizana na nestvaran način stigli su do trijumfa protiv lidera Evrolige Hapoela i to nakon produžetaka sa 104:101.

Nakon prvih 20 minuta igre Partizan je imao čak 21 poen zaostatka. Početkom treće dionice su gosti digli prednost i na 27 poena, međutim tada su se crno-bijeli konsolidovali, te sredinom i krajem treće dionice spustili prednost na 10 poena zaostatka.

Tokom posljednjih 10 minuta izabranici Đoana Penjeroje dali su posljednji atom snage da stignu goste i uspjeli su.

Hapoel je vodio tri poena prednosti, a Vanja Marinković je na 15 sekundi do kraja pogodio trojku i donio produžetke "parnom valjku".

Partizan je sa mnogo više želje i elana ušao u dodatnih 5 minuta i pogocima Lakića, Bonge i Brauna stigao do velike pobjede.

Najbolji pojedinci u pobjedničkom timu bili su Kem Pejn sa 19, Arijan Lakić sa 15 i Bruno Fernando su 14.

Kod izraelskog tima najefikasniji je bio Dan Oturu sa 24 poena, dok je Micić dodao 19.

Podijeli:

Tagovi:

KK Partizan

Evroliga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошаркаши Црвене звезде побиједили Виртус у Болоњи

Košarka

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili Virtus u Bolonji

2 h

0
Мијаиловић: Никад нисам чуо да тренер тражи оставку предсједника

Košarka

Mijailović: Nikad nisam čuo da trener traži ostavku predsjednika

5 h

0
Тајрик Џонс проговорио о сукобу са Гробарима

Košarka

Tajrik Džons progovorio o sukobu sa Grobarima

1 d

0
Партизану није ваљао, а сад је потписао у Евролиги

Košarka

Partizanu nije valjao, a sad je potpisao u Evroligi

2 d

0

Više iz rubrike

Кошаркаши Црвене звезде побиједили Виртус у Болоњи

Košarka

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili Virtus u Bolonji

2 h

0
Мијаиловић: Никад нисам чуо да тренер тражи оставку предсједника

Košarka

Mijailović: Nikad nisam čuo da trener traži ostavku predsjednika

5 h

0
Ђорђевић одустао од ангажмана у Русији

Košarka

Đorđević odustao od angažmana u Rusiji

7 h

1
Игокеа добија појачање

Košarka

Igokea dobija pojačanje

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

06

Istorijski preokret Partizana – od minus 27 do produžetka i pobjede!

23

03

Tramp: Izabrali su Kinu koja bi ih pojela u roku od godinu dana

22

55

Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

22

51

Veliki problem: Srbija u finalu bez kapitena Nikole Jakšića?

22

48

Da li postoji „tamni kiseonik“ na okeanskom dnu i zašto?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner