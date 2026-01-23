Igokea dobija pojačanje

Košarkaški klub Igokea m:tel je potpisao 2 nova igrača, Aleksandra Lazića i Novaka Musića kako bi pojačali konkurenciju u timu.

Aleksandar Lazić novi igrač Igokea m:tel, rođen 10. juna 1996. u Milićima i visok 203 cm.

Igra na poziciji 3 i 4, a tokom karijere nastupao je za brojne klubove u regionu i Evropi, uključujući Slovan, Primorsku Olimpiju, Megu, Cedevita Olimpiju, Mornar, Budućnost, Spartak, JDA Dijon sa kojim je igrao u Basketball Champions League. U Laktaše dolazi iz Libana gdje je nastupao za Maristes Champville . Igrač koji može da igra na više pozicija i koga karakteriše da povezuje tim kroz radnu etiku i borbenost.

Kroz karijeru je prošao sve selekcije reprezentacije BiH, i učestvovao u proteklom Evropskom prvenstvu.

Novak Musić, nakon 7 sezona ponovo u Igokea m:tel.

Igrač koji je rođen 27.5.1998, sa visinom 188 pokriva poziciju beka i povratnik u ABA ligu. Svoju karijeru je gradio kroz ekipe , Smedereva, Beovuk, OKK Beograd, Igokea m:tel, Mega, Arka Gdynia, Zielona Gora, Arges Pitesti, a u Igokeau m:tel dlazi iz tima Patrioti Levice gdje ue imao statistiku od 9 poena, 3.5 skokova i 4.5 asistencija u prosjeku. Pored domaće lige Novak je sa ekipom Patrioti Levice nastupao u Basketball Champions League. Za reprezentaciju Srbije upisao je nastupe u selekcijama U16, U18 i U20.

A ekipu Igokea m:tel je napustio Petar Popović s kojim je sporazumno dogovoren prekid saradnje. Klub iz Laktaša želi Petru sve najbolje u nastavku karijere.