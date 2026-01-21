"Srpski zet" spasao Atletiko u "paklu" Istanbula! Turcima samo bod

Fudbaleri Galatasaraja i Atletiko Madrida odigrali su spektakularan meč u Istanbulu koji je završen bez pobjednika, 1:1, u okviru pretposljednjeg, sedmog kola Lige šampiona.

Još prije početka bilo je jasno da je ovo jedan od derbija večeri u elitnom takmičenju, a ono što su akteri prikazali na terenu u potpunosti je opravdalo velika očekivanja.

U paklenoj atmosferi pred više od 50.000 navijača viđena je prava „ratnička“ utakmica, puna duela, tempa i želje za pobjedom na obje strane. I Galatasaraj i Atletiko su igrali na sve ili ništa, ali su na kraju morali da se zadovolje bodom koji im, realno, ne donosi previše razloga za slavlje, piše Telegraf.

Atletiko se ovim remijem našao u velikoj grupi ekipa sa po 13 bodova i sudbina plasmana u Top 8 sada mu ne zavisi samo od njega. Tim Dijega Simeonea u posljednjem kolu mora ubjedljivo da savlada Bode kod kuće, ali i da se poklope određeni rezultati na drugim terenima. U suprotnom, madridski klub će morati u šesnaestinu finala. U toj fazi gotovo izvjesno će se naći i Galatasaraj, koji sa 10 bodova ima solidnu poziciju, ali mu raspored ne ide na ruku, u posljednjem kolu gostuje Mančester sitiju. Malo je vjerovatno da će turski šampion ostati bez mjesta među 24 najbolja tima, ali konačna pozicija može biti presudna za jačinu protivnika u nokaut fazi.

Meč je počeo šokantno za domaće. Atletiko je već u četvrtom minutu poveo poslije savršeno izvedene kontre. Lopta je išla brzo, Alvarez je pronašao Serlota, uslijedio je nastavak akcije preko Almada i Ruđerija, a precizan centaršut na drugu stativu iskoristio je Đulijano Simeone, koji je glavom sa peterca savladao Čakira.

Galatasaraj se nije pokolebao i brzo je preuzeo inicijativu. Pred golom Jana Oblaka nizale su se prilike, a pritisak je krunisan u 20. minutu. Liroj Sane je probio po desnoj strani i idealno uposlio Salaija, koji je šutirao ka drugoj stativi, a nespretna reakcija Markosa Ljorentea završila je autogolom za izjednačenje.

Do kraja meča tempo nije opadao. U završnici su viđene i dvije ogromne šanse, prvo je Grizman iz slobodnog udarca ozbiljno zapretio, ali je Čakir briljirao, dok je u nadoknadi Gabrijel Sara imao zicer poslije dodavanja Osimena, ali je Jan Oblak još jednom pokazao klasu i sačuvao bod Atletiku.

Na kraju, remi koji ostavlja i Galatasaraj i Atletiko u neizvjesnosti pred posljednje kolo, u kojem će se lomiti sudbina oba tima u Ligi šampiona.

(Telegraf.rs)