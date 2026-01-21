Superstar Evrolige zagrmio poslije Zvezde, sasuo navijačima bolnu istinu u lice

Košarkaši Crvene zvezde su upisali ogromnu pobjedu protiv Monaka u okviru 23. kola Evrolige na gostujućem terenu sa 100:96, time su obezbedili sebi "lakše disanje" na tabeli, ali i dalje je to daleko od bezbednosti.

Svakako, pobjeda je napravila ogroman odjek, pošto je ovo drugi put u sezoni da su pali Kneževi.

Zvezda je imala sjajan početak utakmice protiv Monaka, vodili su sa +18 tokom druge četvrtine, ali se sve urušilo i na kraju si bili na ivici ponora. Oni su u jednom trenutku u posljednjoj dionici gubili sa 87:77, ali su napravili seriju 13:3 i izborili su produžetak.

Jedan od tragičara u ekipi Monaka bio je Majk Džejms, koji je promašio trojku za pobjedu, a upravo on je zagrmio zbog navijača i odmah nakon utakmice.

One win going to the final four

One win mvp

One loss it’s the worst

One loss retire



That’s prolly why yall never amounted to shit. One good or bad thing it goes to the extreme.



Let me go back to this playoff race bcuz not all of us able — Mike James (@TheNatural_05) January 21, 2026

- Jedna pobjeda, idemo na Fajnal for. Jedna pobjeda, on je MVP. Jedan poraz, najgori je na svetu. Jedan poraz, vreme je za penziju. To je vjerovatno razlog zašto nikada ništa niste postigli. Jedna dobra ili loša stvar i odmah idete u krajnost. Pustite me da se vratim praćenju trke za plej-of, jer nismo svi sposobni za to - poručio je Majk Džejms.

Iako je promašio šut za pobjedu, Majk Džejms je imao 14 poena, sedam asistencija i tri skoka na ovoj utakmici.

(telegraf)