Veliki dio Banjaluke i danas bez vode

Autor:

ATV

03.03.2026

09:22

Велики дио Бањалуке и данас без воде
Foto: ATV BL

Danas će biti izvođeni radovi u banjalučkim ulicama Ilije Grbića (Paprikovac), Dositejevoj (Trn) i Srpskoj (Centar), najavljeno je iz “Vodovoda”.

Takođe, ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Krminama.

Zbog kvarova u Krminama i zamjene motora na pumpi u PS Prnjavor danas su bez vode Ljubačevo, Memići i Javorani.

Na sistemu Banjica mijenjaćemo cjevovod između PS 1.0 i PS 1.1.

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.

Voda

Banjaluka

