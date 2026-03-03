Veliki dio Banjaluke i danas bez vode

Autor:ATV
Danas će biti izvođeni radovi u banjalučkim ulicama Ilije Grbića (Paprikovac), Dositejevoj (Trn) i Srpskoj (Centar), najavljeno je iz “Vodovoda”.
Takođe, ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Krminama.
Zbog kvarova u Krminama i zamjene motora na pumpi u PS Prnjavor danas su bez vode Ljubačevo, Memići i Javorani.
Na sistemu Banjica mijenjaćemo cjevovod između PS 1.0 i PS 1.1.
U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.
