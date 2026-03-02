Logo
Dijete preminulo u vrtiću u Banjaluci

02.03.2026

17:04

Дијете преминуло у вртићу у Бањалуци
Foto: ATV

U privatnom vrtiću u banjalučkom naselju danas je preminulo dijete, potvrđeno je za portal Provjereno.

Informacija je za portal Provjereno potvrđena iz policije, koja je odmah po prijavi izašla na teren.

Kako pišu, dijete je preminulo u snu. Odmah po prijavi, pored policije, izašla je i hitna pomoć koja je potvrdila smrtni ishod.

policija saj specijalna antiteroristicka jedinica despot

Republika Srpska

Pojačane mjere bezbjednosti u Srpskoj: MUP u pripravnosti

Zbog osjetljivosti samog slučaja, više detalja nadležni nisu mogli otkriti.

preminulo dijete u vrtiću

Banjaluka

