Dijete preminulo u vrtiću u Banjaluci

U privatnom vrtiću u banjalučkom naselju danas je preminulo dijete, potvrđeno je za portal Provjereno.

Informacija je za portal Provjereno potvrđena iz policije, koja je odmah po prijavi izašla na teren.

Kako pišu, dijete je preminulo u snu. Odmah po prijavi, pored policije, izašla je i hitna pomoć koja je potvrdila smrtni ishod.

Zbog osjetljivosti samog slučaja, više detalja nadležni nisu mogli otkriti.