NATO neće učestvovati u vojnoj operaciji SAD i Izraela protiv Irana

Izvor:
Sputnik Srbija
02.03.2026
16:07
Komentari:0
Evropa podržava vojnu operaciju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u Iranu, ali snage NATO-a neće biti uključene u nju, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
„Ne, ovo je očigledno kampanja koju vode Sjedinjene Države i Izrael“, rekao je Rute, odgovarajući na pitanje o toj temi.
Prema njegovim riječima, Iran predstavlja prijetnju svojim susjedima, Evropi i Ukrajini. Zato su evropski lideri „izuzetno zadovoljni“ napadima na Iran.
Rute se takođe dotakao uloge američkog predsjednika Donalda Trampa u ovoj vojnoj kampanji.
„On je lider slobodnog svijeta i sve nas čini bezbjednijim“, naglasio je generalni sekretar NATO-a.
Rute je dodao da podržava vojnu operaciju SAD protiv Irana.
Svijet
Likvidiran je: Teheran o napadu na Netanjahuov kabinet
„Zaista pozdravljam ono što se dešava, uklanjanje (iranskog vrhovnog vođe Alija) Hamneja, uništavanje iranskih nuklearnih kapaciteta, kao i njegovog programa balističkih raketa, to je veoma važno“, istakao je Rute.
Prema njegovim riječima, američka vojna operacija u Iranu mogla bi potrajati nekoliko nedjelja.
„Ovo je rana faza (vojne) kampanje. Trajaće danima, možda i nedjeljama, prije nego što se završi“, zaključio je on.
Sjedinjene Američke Države i Izrael u subotu su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.
Svijet
52 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
52 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
16
47
16
40
16
35
16
16
16
07
Trenutno na programu