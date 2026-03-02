Logo
NATO neće učestvovati u vojnoj operaciji SAD i Izraela protiv Irana

Izvor:

Sputnik Srbija

02.03.2026

16:07

Марк Руте
Foto: Tanjug/FOTO TANJUG/ NATO/

Evropa podržava vojnu operaciju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u Iranu, ali snage NATO-a neće biti uključene u nju, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

„Ne, ovo je očigledno kampanja koju vode Sjedinjene Države i Izrael“, rekao je Rute, odgovarajući na pitanje o toj temi.

Prema njegovim riječima, Iran predstavlja prijetnju svojim susjedima, Evropi i Ukrajini. Zato su evropski lideri „izuzetno zadovoljni“ napadima na Iran.

Rute se takođe dotakao uloge američkog predsjednika Donalda Trampa u ovoj vojnoj kampanji.

„On je lider slobodnog svijeta i sve nas čini bezbjednijim“, naglasio je generalni sekretar NATO-a.

Rute je dodao da podržava vojnu operaciju SAD protiv Irana.

NAPAD IRAN TEL AVIV

Svijet

Likvidiran je: Teheran o napadu na Netanjahuov kabinet

„Zaista pozdravljam ono što se dešava, uklanjanje (iranskog vrhovnog vođe Alija) Hamneja, uništavanje iranskih nuklearnih kapaciteta, kao i njegovog programa balističkih raketa, to je veoma važno“, istakao je Rute.

Prema njegovim riječima, američka vojna operacija u Iranu mogla bi potrajati nekoliko nedjelja.

„Ovo je rana faza (vojne) kampanje. Trajaće danima, možda i nedjeljama, prije nego što se završi“, zaključio je on.

Sjedinjene Američke Države i Izrael u subotu su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

(sputnik srbija)

