Američki avioni napuštaju vojne baze u državi EU, poletjelo petnaest aviona!

02.03.2026

16:03

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Petnaest američkih aviona napustilo je vojne baze Rota i Moron na jugu Španije otkako su SAD i Izrael tokom vikenda pokrenuli napade na Iran, pokazuju podaci i mape sajta za praćenje letova FlightRadar24.

Španija: Baze se neće koristiti za napade na Iran

Španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares izjavio je da Španija neće dozvoliti korišćenje svojih vojnih baza za napade na Iran. Baze su pod zajedničkom upravom SAD i Španije, ali se nalaze pod španskim suverenitetom.

Velika Britanija je takođe u početku odbila da dozvoli korišćenje svojih baza za napad na Iran, ali je juče premijer Kir Starmer odobrio njihovu upotrebu u svrhu "kolektivne samoodbrane".

Moguće zaoštravanje odnosa Madrida i Vašingtona

Stav Španije, kao i snažna osuda američko-izraelskih akcija u Iranu koju je izneo socijalistički premijer Pedro Sančez, ponovo je izdvajaju od drugih zemalja u regionu, što bi dodatno moglo da optereti odnose sa Vašingtonom.

Ајатолах Хамени

Svijet

Objavljen snimak: Da li je ovo trenutak kada je likvidiran Ali Hamnei?

- Španske baze se ne koriste za ovu operaciju i neće se koristiti ni za šta što nije obuhvaćeno sporazumom sa Sjedinjenim Državama ili što nije u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija - rekao je Albarez za špansku televiziju Telecinco.

Tankeri premešteni ka Njemačkoj i Francuskoj

Ministarka odbrane Margarita Robles izjavila je da su avioni, uglavnom leteće cisterne za dopunu goriva u vazduhu, uključujući Boing KC-135 Stratotanker, stalno stacionirani u Španiji.

Prema podacima servisa FlightRadar24, devet tankera poletjelo je juče iz baze Moron na jugu Španije i uputilo se ka Njemačkoj.

Dva leta poletjela su iz Rote, pomorske baze sa pistom, ka jugu Francuske, dok su još četiri leta krenula iz Rote, ali njihova ruta nije bila prikazana.

(Indeks)

