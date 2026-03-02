Logo
Large banner

Ликвидиран је: Техеран о нападу на Нетанјахуов кабинет

Извор:

АТВ

02.03.2026

14:33

Коментари:

0
Ликвидиран је: Техеран о нападу на Нетанјахуов кабинет

Војни званичници Ирана су изјавили да је начелник генералштаба Цахи Браверман погинуо у бомбашком нападу, а Тел Авив се још није огласио.

Дубаи

Свијет

Исповијест Наташе из Дубаија: Њима смо егзотизам, узмем 2.000 за ноћ

Иран је тврдио да је у понедјељак напао канцеларију израелског премијера Бењамина Нетанјахуа.

На друштвеним мрежама, Иранска револуционарна гарда, дио Оружаних снага, саопштила је да је зграда погођена пројектилима, што је вјероватно резултирало смрћу начелника Генералштаба, Цахија Бравермана.

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) још нису потврдиле напад. У саопштењу, војска је само поменула идентификацију ракета лансираних из Ирана ка израелској територији, наводећи да су одбрамбени системи дјеловали како би пресрели пројектиле.

Новац

Друштво

Фонд ПИО грађанима: Могућа обустава пензија, рок је 30. април

"Спасилачке и ванредне снаге из Команде унутрашњег фронта, у сарадњи са организацијама за ванредне ситуације, дјелују на различитим местима удара у Бершеби и, истовремено, на другим локацијама широм земље. Околности удара су под истрагом", рекли су.

Војска је додала да наставља операцију против Ирана, покренуту у партнерству са Сједињеним Државама, усмјерену на "мете иранског режима".

fzo fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

На комисију за боловање без папирологије

Према наводима групе, напади су већ резултирали смрћу важних личности у Техерану, као што су Сајед Јахја Хамиди, замјеник министра обавјештајних послова за "израелска питања", и Џалал Пур Хосеин, шеф Одјељења за шпијунажу.

(Мондо)

Подијели:

Тагови :

Иран вијести

Иран

Израел Иран

Израел

Бењамин Нетанјаху

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Исповијест Наташе из Дубаија: Њима смо егзотизам, узмем 2.000 за ноћ

Свијет

Исповијест Наташе из Дубаија: Њима смо егзотизам, узмем 2.000 за ноћ

2 ч

0
Хаос на Кипру након напада Ирана

Свијет

Први снимци хаоса на Кипру: Узлетјели ловци

2 ч

0
Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна

Свијет

Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна

2 ч

0
Ковчези са погинулим војницима

Свијет

Нове жртве на америчкој страни: Појавили се снимци ковчега

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

47

Одборници у Теслићу трже хитно сазивање Скупштине града

16

40

Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

16

35

Трамп разочаран реакцијом британског премијера

16

16

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

16

07

НАТО неће учествовати у војној операцији САД и Израела против Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner