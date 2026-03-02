Ликвидиран је: Техеран о нападу на Нетанјахуов кабинет

Извор:
Војни званичници Ирана су изјавили да је начелник генералштаба Цахи Браверман погинуо у бомбашком нападу, а Тел Авив се још није огласио.
Иран је тврдио да је у понедјељак напао канцеларију израелског премијера Бењамина Нетанјахуа.
На друштвеним мрежама, Иранска револуционарна гарда, дио Оружаних снага, саопштила је да је зграда погођена пројектилима, што је вјероватно резултирало смрћу начелника Генералштаба, Цахија Бравермана.
Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) још нису потврдиле напад. У саопштењу, војска је само поменула идентификацију ракета лансираних из Ирана ка израелској територији, наводећи да су одбрамбени системи дјеловали како би пресрели пројектиле.
"Спасилачке и ванредне снаге из Команде унутрашњег фронта, у сарадњи са организацијама за ванредне ситуације, дјелују на различитим местима удара у Бершеби и, истовремено, на другим локацијама широм земље. Околности удара су под истрагом", рекли су.
Војска је додала да наставља операцију против Ирана, покренуту у партнерству са Сједињеним Државама, усмјерену на "мете иранског режима".
Према наводима групе, напади су већ резултирали смрћу важних личности у Техерану, као што су Сајед Јахја Хамиди, замјеник министра обавјештајних послова за "израелска питања", и Џалал Пур Хосеин, шеф Одјељења за шпијунажу.
