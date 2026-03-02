Prve informacije o Jeleni Tomašević nakon prekinutog koncerta

Jelena Tomašević nastupala je sinoć u Baru u Crnoj Gori, međutim, pozlilo joj je pa je nastup prekinut nakon prve pjesme.

Naime, kako prenose mediji Tomašević je tokom nastupa u Domu kulture povodom Dana žena uspjela otpjevati pjesmu "Rano moja mila", nakon toga je zapjevala hit "Da mi je da mi se vrati" kada joj je pozlilo.

Članovi benda su joj pritrčali u pomoć i izveli je sa scene. Pjevačicu je hitna pomoć odvezla u Dom zdravlja.

Iz Opštine Bar su, nekih sat vremena prije ponoći, medijima poslali poruku da se "pjevačica Jelena Tomašević, čiji je koncert prethodno prekinut usljed zdravstvenih tegoba, nakon ukazane ljekarske pomoći osjeća dobro", prenosi barinfo.me.

Njen suprug Ivan Bosiljčić je u poruci na Instagramu pojasnio o čemu je riječ.

Objava na Instagramu

"Hvala svima na brizi i brojnim porukama podrške. U danima koji su prethodili koncertu, Jelena je imala virus i blagu malaksalost. Ipak, vođena velikim poštovanjem prema publici i željom da održi dogovoreni nastup, odlučila je da izađe na scenu. Nažalost, usljed zdravstvenog stanja nije bila u mogućnosti da koncert privede kraju", naveo je.

Dalje je kazao: "Ono što je najvažnije - Jelena se sada osjeća dobro i raduje se narednom susretu. Zahvaljujemo se medicinskom osoblju Hitne medicinske pomoći Bar na brzoj reakciji, kao i svima koji su pružili pomoć i pokazali brigu".