"Da nije bilo nas, svi biste pričali njemački i japanski": Tramp žestoko udario na Evropu

Predsjednik SAD Donald Tramp stigao je na Svjetski ekonomski forum u Davosu, odakle se obratio javnosti. Poručio je da juče obilježio godinu drugog mandata u Bijeloj kući i da se mnogo toga promijenilo.

Tramp je rekao da SAD imaju nevjerovatan ekonomski rast kakav, kako tvrdi, zemlja nikada ranije nije vidjela. Rekao je da se obraća među prijateljima i nekim "neprijateljima".

"Na vlasti sam godinu dana, ekonomija cvijeta, nema inflacije, opasne granice su zatvorene. Sjedinjene Države su usred najdramatičnijeg ekonomskog preokreta u istoriji. Prije godinu dana bili smo mrtva zemlja koju su predvodili radikalni ljevičari", naglasio je Tramp i dodao:

"Sada smo najmoćnija zemlja. Sve su to sjajne vijesti. Sjedinjene Države su ekonomski motor planete. Ako mi padnemo, padate i vi. Ono što me je najviše iznenadilo je koliko je malo vremena bilo potrebno da se sve ovo desi", istakao je Tramp na početku.

Evropa neprepoznatljiva

Poručio je da je Evropa neprepoznatljiva i da su to mnogi prijatelji to primjetili, iako u mnogim zemljama postoji veliki potencijal. Dodao je da Evropa nije ono što je nekada bila.

"Neki dijelovi Evrope su danas neprepoznatljivi. Volim Evropu i želim da ona ide u pravom smeru, ali nije. Vlade su mislile da se rast može postići nekontrolisanom imigracijom. Rezultat je bio veliki deficit i najmasovnije migracije", nastavio je Tramp i dodao:

"Veliki dijelovi svijeta se urušavaju pred našim očima. Svi stručnjaci su predvideli da će moj model dovesti do recesije. Dokazali smo da su svi pogrešili. Možemo o tome da razgovaramo, ali zapravo se nema o čemu raspravljati. Umjesto da gradimo neefikasne vetroturbine koje samo koštaju, mi u SAD ih rušimo", naglasio je Tramp.

Govorio je i o Venecueli

Osvrnuo se na Venecuelu, za koju kaže da je bila divna zemlja prije 20 godina. Rekao je da kineski predsjednik Si Đinping cijeni sve što su uradili u Venecueli.

"Mi im pomažemo, zaradiće više novca nego ikad, građani će živjeti bolje. Kada je napad završen, rekli su, 'hajde da se dogovorimo'. Zaradiće više u narednih 6 mjeseci nego što su zaradili za 20 godina. Rukovodstvo zemlje se ponašalo vrlo, vrlo pametno", rekao je Tramp.

Danska u Drugom svjetskom ratu nije mogla da brani Grenland

Nakon toga se vratio na kritike prema Evropi. On je poručio da je Amerika u Drugom svjetskom ratu sačuvala Grenland od neprijatelja. Takođe je priznao da je Grenland pun "blaga" u vidu rijetkih minerala, ali je ponovio da Americi nije zato potreban.

"Vidjeli smo ovo u Drugom svjetskom ratu kada je Danska pala pred Njemačkom za par sati. Amerika je tada morala da pošalje svoje snage da pomogne Grenlandu jer Danska nije mogla da ga brani", rekao je Tramp i dodao:

"Da nije bilo nas, svi biste pričali njemački i možda japanski. Poslije rata smo im vratili Grenland, kako glupo od nas. Ali koliko su oni sada nezahvalni. Zato smo sada suočeni sa najvećim rizikom o kom ne smem ni da pričam", rekao je Tramp.