Došao iz Njemačke i htio da renovira kuću - naišao na neočekivan problem

Gastarbajter je otkrio šta se dogodilo i zašto ga je šokiralo ponašanje majstora i komšija. Ispričao je da u Njemačkoj živi već 16 godina.

U selu u BiH ovaj gastarbajter ima roditeljsku kuću, ali je odlučio da kupi kuću koja se prodavala u komšiluku i koju je trebalo renovirati.

"Želio sam da u svom selu imam nešto svoje. Osim toga, kuća nije imala veliku vrijednost, ali joj je bilo potrebno renoviranje", kaže on.

Međutim, nije računao na poteškoće na koje je naišao i prije nego što je započeo radove.

Majstora jednostavno nema

"Imao sam plan šta sve treba da uradim. Uzeo sam i duži odmor i planirao da u BiH ostanem duže nego inače. Problem je nastao kada sam počeo da tražim majstore", rekao je i dodao:

"Jednostavno ih nema, a oni koji rade su zauzeti. Da biste došli na red, mogu da prođu i mjeseci. Jedan majstor mi je rekao da može da odredi cijenu kakvu god želi, jer ljudi nemaju izbora. On je jedini u krugu od 100 kilometara koji radi taj posao".

Pošto nije mogao da pronađe radnike, odlučio je da sam započne ono što može i ume da uradi.

Tada je, kaže, usledio šok i razočaranje.

Komšije mu se smijale

"Novac nije bio problem, ponudio sam dobru dnevnicu. Ali mlađi su se razbježali po primorju, a neki jednostavno neće da rade jer misle da si, ako si došao iz Njemačke, pun para, pa im je sve malo. A kada sam počeo da radim, pojedine komšije su počele da mi se podsmijavaju", ispričao je.

"U seoskom kafiću su se šalili i smijali, govorili kako sam škrt pa sve radim sam. Nisam škrt, samo ne mogu da nađem radnika koji će raditi, a da ne pravi pauzu na svakih pola sata zbog piva. Ne mogu da dozvolim da renoviranje traje dvije godine, kada sve može da se završi za nekoliko mjeseci", dodao je.

Najviše ga je, kaže, razočarala reakcija nekih komšija.

"Ljudi kao da nisu navikli na rad. Mladima je najlakše da kažu da se neće ubijati od posla za dnevnicu od 50-60 evra. A gdje će danas to da zarade? Jednostavno, niko ne želi da radi. Zanati nikoga ne zanimaju, svi žele na fakultet", kaže on.

Mladi koji su završili fakultete, tvrdi on, ljeti ne žele ni da čiste, jer im je to, kako kaže, ispod časti.

"Radije će sjediti kod kuće na teretu roditelja i čekati odgovarajuću poslovnu priliku. Ne razumijem to. Kada sam došao u Njemačku, radio sam sve i svašta, a danas imam svoju firmu", zaključio je gastarbajter za "Feniks magazin".