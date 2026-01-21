"Ovjerio ženu kojom je bio opsjednut 30 godina": Podignuta optužnica protiv Ranka Jaćimovića

Okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo je optužnicu protiv Ranka Jaćimovića, zbog ubistva supružnika Nedeljke i Gorana Ilića, te ranjavanja Nevenkinog brata Milutina Trifunovića u Donjoj Slatini kod Šamca, potvrđeno je za ATV.

Optužnica je podignuta 31. oktobra, a tri dana kasnije potvrdio ju je Okružni sud u Doboju.

"Optuženi se tereti da je 7. avgusta 2025.godine u Donjoj Slatini, opština Šamac, pucanjem iz pištolja umišljajno lišio života dva lica i treće lice pokušao lišiti života", navodi se u odgovoru OJT Doboj.

Zločin se odigrao oko 18.30 časova u dvorištu Trifunovićeve kuće. Ilići, koji žive u Njemačkoj, bili su u posjeti kod Nevenkinog brata kada se do kapije "golfom 4" dovezao Jaćimović, koji je u mladosti s Nevenkom bio u ljubavnoj vezi i smatrao ju je za ljubav svog života.

Po dolasku Ranko je sa kapije dozivao Nevenku, koja je s bratom i mužem sjedila u dvorištu. Prišao mu je Trifunović moleći ga da se udalji iz dvorišta, što Jaćimović nije prihvatao. I Nevenka ga je molila da ode, ali Ranko nije odustajao. Ponovo je pozvao Nevenku, govoreći: "Dušo, dođi samo da te vidim".

Pred kuću je stigli Nevenkin stric M.T. i njegova supruga B.T. koji su takođe molili Jaćimovića da se udalji, ali on to nije prihvatao. U namjeri da ih ubije prišao je stolu za kojim su sjedili oštećeni i iz pištolja "crvena zastava M57" ispalio je hitac prema Goranu, pogodivši ga u predjelu bubrega. Nevenka i njen brat krenuli su da bježe ka ulaznim vratima kuće, kada je Jaćimović i prema njima zapucao. Oboje su pali na stepenicama, a Jaćimović je prvo prišao Goranu koji je ležao na stomaku i ispalio mu hitac u glavu. Prišao je i Nevenki i takođe joj pucao u glavu. Nakon zločina je sjeo u auto i pobjegao s mjesta zločina.

Pronađen je i sutradan ujutro uhapšen u kući svog punca na području Obudovca. Prilikom hapšenja nije pružao otpor i od tada se nalazi u pritvoru.