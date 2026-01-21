Golubović: Grad dobija Srednju muzičku školu

Osnovnu muzičku školu u Zvorniku pohađa oko 40 učenika, a planirano je da u narednom periodu ova ustanova, koja će uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske biti Mješovita škola, dobije dva nova odjeljenja, izjavio je resorni ministar Borivoje Golubović.

Golubović je istakao da je resorno ministarstvo dalo saglasnost za osnivanje Srednje muzičke škole u Zvorniku, odnosno izmjene Statuta u Mješovitu muzičku školu.

"Ministarstvo će finansirati rad ove škole", rekao je Golubović nakon obilaska novoizgrađenog objekta srednje muzičke škole sa gradonačelnikom Zvornika Bojanom Ivanovićem i direktorom Osnovne muzičke škole "Vojin Komadina" Dijanom Zekanović.

Ističući da je zadivljen viđenim prostorom, Golubović je rekao da je grad Zvornik učinio maksimalne napore da ovaj objekat izgleda baš ovako.

"U Republici Srpskoj ima 11 muzičkih osnovnih i srednjih škola, odnosno mješovitih, u kojima oko 4.300 učenika stiče muzičko obrazovanje. Sve ove škole su od velikog značaja za Republiku Srpsku", izjavio je Golubović novinarima i naglasio da su umjetnost i kultura neraskidivi, kao vaspitanje i obrazovanje.

Zekanovićeva je rekla da je za učenike i roditelje srednja muzička škola ostvarenje sna jer djeca mogu da nastave srednje muzičko obrazovanje u Zvorniku, odnosno da ne idu iz svog grada na muzičko usavršavanje.

Ističući da će se u srednjoj muzičkoj školi izučavati dva odsjeka, vokalno-instrumentalni i teoretski, Zekanovićeva je zahvalila resornom ministarstvu za prepoznavanje potreba Zvornika i podršku za rad srednje muzičke škole, kao i Gradskoj upravi koja je omogućila da djeca pohađaju školu u novom i opremljenom objektu.

Ivanović je rekao da škola počinje sa radom u septembru, pa će svi učenici iz Zvornika i regije, koji žele da se muzički obrazuju, moći da to ostvare upravo u ovom gradu.

"Grad Zvornik nastavlja da ulaže u mladost i obrazovanje izgradnjom školskih objekata i njihovim opremanjem. Ulaganje u mlade je ulaganje u budućnost", naglasio je Ivanović.

On je naveo da je grad Zvornik sa oko 900.000 KM finansirao izgradnju i opremanje objekta škole, koji ima oko 400 metara kvadratnih prostora.

Prethodno se Golubović u Srednjoškolskom centru "Petar Kočić" u Zvorniku sastao sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola.