Akcija ”Zodijak”: Policajac iz Banjaluke osumnjičen za dilovanje kokaina

Policajac D.Ć. (32) i N.V. (64) iz Banjaluke uhapšeni su u akciji ”Zodijak” zbog sumnje da su dilovali kokain, a kod njih je pronađeno i oduzeto oko 77.000 KM u kešu.

Akciju je sprovela PU Banjaluka u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Traga se za dvojicom osumnjičenih

”U akciji ”Zodijak” uhapšeni su N.V. i D.Ć. iz Banjaluka zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom, dok se za dvije osobe intezivno traga”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da su po naredbi Okružnog suda u Banjaluci izvršeni pretresi na pet lokacija u Banjaluci koje su osumnjičeni koristili, od čega su četiri stana i jedan ugostiteljski objekat.

Oduzet kokain i 77.000 KM

”Tom prilikom pronađena je i oduzeta određena količna bijelog praha nalik kokainu, digitalna vaga, municija različitog kalibra, novac u raznim valutama u iznosu od oko 77.000 marka i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela”, navode u policiji.

Akcija Zodijak

Policajac suspendovan

Budući da je D.Ć. policijski službenik on je odmah suspendovan iz MUP-a Republike Srpske i protiv njega će biti pokrenut unutrašnji postupak.

”Policijska uprava Banjaluka ostaje privržena i dosljedna u otkrivanju svih kriminalnih radnji, pa i u svojim redovima”, navode u policiji.

Nezvanično saznajemo da je D.Ć. radio kao policajac na području Grada.