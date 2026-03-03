Logo
Određen pritvor muškarcu (25) zbog zlostavljanja djeteta

Izvor:

SRNA

03.03.2026

13:07

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Opštinski sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor dvadesetpetogodišnjem muškarcu čiji su inicijali O.E. zbog osnovane sumnje da je djetetu vanbračne partnerke nanio teške tjelesne povrede i zlostavljanjem narušio njegov psihički integritet.

Pritvor je određen zbog opasnosti da će osumnjičeni uticati na svjedoke i uništiti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, kao i zbog opasnosti da će ponoviti krivično djelo, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sasnkog kantona.

avion

Region

Hrvatska šalje avione po svoje državljane na Bliskom istoku

Tužilaštvo je otvorilo istragu protiv O.E. zbog postojanja osnova sumnje da je tokom februara u kući u kojoj živi djetetu nanio povrede koje mogu ugroziti njegovo opšte zdravstveno stanje, te postupao prema njemu na način koji vrijeđa ljudsko dostojanstvo.

Tagovi :

Bihać

Pritvor

zlostavljanje djece

