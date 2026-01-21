Bankarke ukrale 2,4 miliona evra klijentima

Dvije bankarke sa osječkog područja osumnjičene su da su pronevjerile skoro 2,4 miliona evra, saopšteno je iz Policijske uprave osječko-baranjske.

Dvije žene osumnjičene da su od 2005. do 2025. godine sebi isplaćivale sredstva klijenata.

Tokom pretresa njihovih domova pronađeni su i oduzeti računari i mobilni telefoni.

Njih dvije predate su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.

Službenici Službe privrednog kriminaliteta i korupcije sproveli su kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakinjom iz Osijeka i 53-godišnjakinjom iz okoline Osijeka zbog sumnje na zloupotrebu povjerenja u privrednom poslovanju i krivotvorenje isprava, dodali su iz policije.

Isplaćivale si sredstva klijenata 20 godina

Sumnja se da su osumnjičene kao lične bankarke u jednoj osječkoj banci, prema zajedničkom dogovoru, od 28. oktobra 2005. do 13. marta 2025. godine sebi isplaćivale sredstva klijenata.

Postupale su protivno propisima poslodavca s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi.

Kako bi prikrile svoje radnje, sumnjiče ih da su sastavljale i potpisivale lažne i krivotvorene isprave koje su prikazivale kao vjerodostojne.

Na taj su način oštetile banku za 2.393.296,50 evra, što je iznos koji su protivpravno prisvojile.

Policija pretresla domove osumnjičenih

Policijski službenici su, na osnovu sudskog naloga, obavili pretrage domova i drugih prostora na adresama prebivališta osumnjičenih.

Tokom pretraga pronađeni su i oduzeti računari i mobilni telefoni.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, obje su žene predate pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.

Protiv njih je podnesen i poseban izvještaj Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku, prenosi Indeks.