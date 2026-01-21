Milka čokolada proglašena za prevaru godine

Hamburški centar za potrošače proglasio je Milikinu alpsku mliječnu čokoladu za „Prevaru sa ambalažom za 2025 godinu“, za šta je glasalo čak 66,7 odsto, odnosno dvije trećine glasača.

Milka je tu „nagradu“ osvojila jer je pakovanje smanjeno sa 100 na 90 grama, debljina čokolade je smanjena za jedan milimetar, a čokolada je poskupela za 48 odsto, odnosno sa 1,49 na 1,99 evra, prenose njemački mediji.

Centar za potrošače već 12 godina održava ovo glasanje za najveću prevaru sa ambalažom, ali, navodi se, nikada prije nijedan proizvod nije pobedio sa toliko velikom razlikom.

Armin Valet iz Agencije za zaštitu potrošača u Hamburgu izjavio je da mnogi „suptilno“ smanjenje količine Milka čokolade doživljavaju kao očiglednu obmanu, kao i da je rezultat glasanja jasna i nedvosmislena poruka.

Zbog toga je Agencija podnijela tužbu protiv kompanije regionalnom sudu u Bremenu.

Hamburški centar za potrošače prošle godine je registrovao ukupno 77 novih slučajeva obmanjujućeg pakovanja, na kojima je skriveno povećanje cijene u prosjeku iznosilo 28,4 odsto.

U glasanju je učestvovalo oko 35.000 ljudi, a među prvih pet, iza Milke, našli su se mješavina za pečenje sa mrvljenim sirom Dr. Etker, Kolnov XXL čokoladno-zobeni musli, Džejkobs 3u1 Klasik štapići za kafu i Knorova Penne Pomodoro Mocarela.

(sputnik srbija)